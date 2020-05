Sadattuhannet palasivat Etelä-Koreassa koulunpenkille kuukausien tauon jälkeen

Etelä-Koreassa sadattuhannet oppilaat ovat palanneet tänään kouluihin koronaviruksen leviämisen aiheuttaman kuukausien tauon jälkeen.

Ensimmäisinä opinahjoihin ovat palanneet vanhimmat oppilaat, joiden on vuoden lopussa tarkoitus osallistua yliopistojen pääsykokeisiin. Muut palaavat oppilaitoksiin asteittain tulevien viikkojen aikana. Muiden on myös tarkoitus jatkaa ainakin osittain opiskelua etänä.

Kouluilla oppilailta mitattiin muun muassa kuume. Luokkahuoneissa oppilaiden tulee puhdistaa pulpettinsa ja noudattaa turvavälejä. Ainakin osassa kouluista pulpetteihin on asennettu läpinäkyviä suojapleksejä.

– On jännittävää nähdä ystäviä ja opettajia kasvotusten, mutta meidän pitää noudattaa tarkasti ohjeita, Oh Chang-hwa sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Etelä-Koreassa lukuvuosi alkaa maaliskuussa, joten oppilaat ovat palanneet ensimmäistä kertaa oppilaitoksiin talviloman jälkeen, kirjoittaa uutistoimisto Bloomberg. Uutistoimiston mukaan kouluihin palaamista lykättiin viisi kertaa.

Koronavirus levisi Etelä-Koreassa nopeasti, ja se oli leviämisen alkuvaiheessa koronavirustilastoissa Kiinan perässä. Maa vaikuttaa kuitenkin saaneen tilanteen hallintaan laajalla "jäljitä, testaa ja hoida" -taktiikallaan.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Etelä-Koreassa on vahvistettu yli 11 100 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyvä kuolemia on todettu päälle 260. Keskiviikkoaamun tietojen perusteella se tarkoittaa viittä kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on päälle 50.