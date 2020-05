Amphan-hirmumyrsky uhkaa miljoonia ihmisiä Itä-Intiassa ja Bangladeshissa – koronatilanne vaikeuttanut evakuointeja

Itä-Intiaa ja Bangladeshia uhkaa hirmumyrsky, jota on kuvailtu Bengalinlahden voimakkaimmaksi vuosikymmeniin. Amphan-hirmumyrskystä on puhuttu jopa niin kutsuttuna supersyklonina. Sen reitillä on miljoonia ihmisiä.

Viranomaiset ovat pyrkineet tekemään alueella mittavia evakuointeja, mutta koronaepidemian vuoksi evakuointitoimet ovat olleet tavallista vaikeampia. Virustartuntojen määrä on ollut varsin suuri sekä Intiassa että Bangladeshissa, ja esimerkiksi Intiassa on ollut jo viikkojen ajan erittäin tiukkoja liikkumisrajoituksia. Intian maaliskuun loppupuolella aloittamat massiiviset rajoitustoimet vaikuttavat noin 1,3 miljardiin ihmiseen. Mainos alkaa Mainos päättyy Amphanin tuulet puhalsivat merellä niinkin kovaa, että se luokiteltiin trooppisten hirmumyrskyjen toiseksi voimakkaimpaan nelosluokkaan. Sittemmin se on laantunut trooppisten hirmumyrskyjen viisiportaisella asteikolla kolmosluokkaan. Amphanin uskotaan saapuvan maihin iltapäivällä tai illasta Suomen aikaa. Bangladeshilaisten meteorologien mukaan hirmumyrsky rantautuisi iltapäivällä kolmen aikoihin. Vielä varhain keskiviikkoaamuna hirmumyrskyn tuulennopeudet olivat pahimmillaan yli 55 metriä sekunnissa. Amphanin on pystynyt näkemään myös avaruudesta käsin. Kolmatta miljoonaa ihmistä pyritään evakuoimaan Bangladeshissa on pyritty kuumeisesti tuomaan turvaan noin 2,2 miljoonaa ihmistä, kun taas Intian puolella Länsi-Bengalissa on pyritty evakuoimaan muutamia satojatuhansia ihmisiä. Hirmumyrskyissä pahin tappaja ovat yleensä useita kilometrejä sisämaahan ulottuvat myrskytulvat. Länsi-Bengalin ilmatieteen laitoksen Sanjib Banerjeen mukaan osissa lahden perällä sijaitsevaa Kalkuttaa voidaan nähdä pahoja vahinkoja. Varhain keskiviikkona taivas oli pahaenteisen harmaa, rannikolla satoi ja meri oli aallokkoinen. Länsi-Bengalin pääministerin Mamata Banerjeen mukaan noin 300 000 ihmisen evakuointeja on järjestämässä yli 20 000 ihmistä. Rannikkokylissä tehtäviä mittavia evakuointeja tekevien joukossa on poliiseja, pelastushenkilöstöä sekä vapaaehtoisia. Katolisen avustusjärjestö CRS:n (Catholic Relief Services) mukaan ihmisten on tehtävä "mahdoton valinta" siitä, jäävätkö he syklonin alle vai ottavatko he riskin saada tartunta myrskysuojassa. Kummankin maan viranomaiset ovat kertoneet pyrkivänsä välttämään liian ruuhkautumisen muun muassa käyttämällä ylimääräisiä myrskysuojatiloja. Myös esimerkiksi kasvomaskien käyttö on tehty pakolliseksi. Intiassa on koronatartuntoja tarkkailevan Worldometerin mukaan varmistettu yhteensä yli 106 000 tartuntaa ja noin 3 300 koronaan liittyvää kuolemaa. Intiassa on lähes 1,38 miljardia asukasta. Bangladeshissa koronatartuntoja on Worldometerin mukaan yli 25 000 ja koronaan liittyviä kuolemia 370. Amphanin odotetaan rantautuvan tämän päivän aikana Merellä Amphan-hirmumyrskyn tuulen nopeus oli uutistoimisto AFP:n aiempien tietojen mukaan pahimmillaan jopa yli 66 metriä sekunnissa, minkä perusteella Amphan oli jossain vaiheessa luokiteltavissa nelosluokan hurrikaaniksi. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen verkkosivujen mukaan nelosluokka on toiseksi voimakkain kaikista hirmumyrskyjen luokista. Nelosluokan myrskyjen kohdalla on odotettavissa, että myrsky tulee aiheuttamaan katastrofaalista vahinkoa ja voi tuhota hyvinkin rakennettujen talojen kattoja tai ulkoseiniä. Nelosluokan hirmumyrsky voi myös muun muassa katkaista tai nostaa ison osan puista juuriltaan ja katkoa sähköjä, hurrikaanikeskuksen sivuilla kerrotaan. Amphanin on odotettu saapuvan maihin tämän päivän aikana. Myrskyn on uskottu laantuvan jokseenkin ennen kuin se kulkee Intian itäosassa sijaitsevan Länsi-Bengalin osavaltion ja Bangladeshin ylitse puolenpäivän aikoihin Suomen aikaa. Intian ilmatieteen laitoksen johtajan Mrutyunjay Mohapatran mukaan myrsky voi silti olla niin voimakas, että se aiheuttaa mittavaa tuhoa. CNN:n mukaan Amphan on sittemmin heikentynyt ja myrskyn tuulennopeuksien kerrotaan olevan noin 51 metriä sekunnissa. Edellinen supersykloni tappoi lähes 10 000 Bangladeshin viranomaiset uskovat Amphanin olevan maan kaikkein voimakkain myrskyrintama sitten Sidr-syklonin. Sidr iski Bangladeshiin vuonna 2007. Se tappoi noin 3 500 ihmistä ja aiheutti aineellisia vahinkoja miljardien dollarien arvosta. Amphanin kerrotaan olevan vasta toinen tilastohistorian aikana Intian valtameren koillisosissa muodostunut supersykloni. Edellinen supersykloni iski alueelle vuonna 1999, ja lähes 15 000 kylää kärsi sen vaikutuksista. Myrsky myös tappoi lähes 10 000 ihmistä. Intian itärannikolle ja Bangladeshiin iskee säännöllisesti pahoja myrskyjä huhtikuun ja joulukuun välillä. Bangladesh on myrskyjen alla haavoittuvainen, koska se sijaitsee kolmion mallisen Bengalinlahden perällä. Syklonit ovat tappaneet edellisinä vuosikymmeninä satoja tuhansia Bengalinlahden ympärillä asuvia ihmisiä. Vuonna 1970 Bangladeshin alueelle iskenyt erityisen tuhoisa Bholan-sykloni tappoi arviolta jopa 500 000 ihmistä. Myrskyuhrien määrät ovat kuitenkin pienentyneet muutamina viime vuosina, kun evakuointien nopeus on kasvanut ja rannikolle on saatu rakennettua tuhansia myrskysuojia.