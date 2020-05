Venäjällä 135 uutta koronakuolemaa – koronatapausten määrä ylitti 300 000 tartunnan rajan

Venäjä ilmoitti tänään tähän mennessä korkeimman päiväkohtaisen koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän. Edellisen vuorokauden aikana maassa kirjattiin yhteensä 135 uutta koronakuolemaa.

Itänaapurissa on koronaan liittyviä kuolemia kirjattu tähän mennessä yhteensä 2 972.

Venäjältä ilmoitettiin keskiviikkona myös 8 764 uudesta tartuntatapauksesta. Uusien tapausten määrä oli pienin sitten toukokuun ensimmäisen päivän. Uusien tartuntojen määrä on ollut alle 10 000 jo viiden peräkkäisen päivän ajan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhteensä koronavirustartuntoja on varmistettu maassa yli 308 000. Moscow Times -lehden mukaan Venäjällä on tällä hetkellä toiseksi eniten tartuntoja koko maailmassa.

Lehden mukaan Venäjän julkisen terveydenhuollon valvontaelimen johtaja Anna Popova kertoi sunnuntaina, että uusien tartuntojen määrän kasvu alkaa tasoittua Venäjällä.

Venäjältä raportoitiin tänään edellisten 24 tunnin ajalta enemmän taudista toipuneita kuin uusia tartuntoja. Koronavirustoipilaiden määrä ylitti päivätasolla uusien tartuntojen määrän ensimmäistä kertaa keskiviikkona.

Yhteensä 9 262 ihmisen kerrottiin toipuneen koronaviruksen aiheuttamasta taudista edellisen vuorokauden aikana.

Varapääministeri kiisti lukujen manipuloinnin

Maailman koronatartuntoja seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan Venäjällä on väkilukuun suhteutettuna yhteensä 2 115 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Koronaan liittyviä kuolemia on miljoonaa asukasta kohden 20.

Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat keskiviikkona ennen kello yhtä iltapäivällä 1 155 ja 54.

Venäjää on arvostelu lukujen aliraportoinnista. Viranomaisia on syytetty siitä, että he raportoivat liian alhaisia lukuja vähätelläkseen kriisin laajuutta, kertoo Moscow Times.

Viranomaiset ovat selittäneet alhaisia lukuja sillä, että virus saapui Venäjälle suhteellisen myöhään ja maan tilastoissa huomioidaan vain varsinaiset viruksen aiheuttamat kuolemat.

Moscow Timesin mukaan maan varapääministeri Tatjana Golikova kiisti viikonlopun aikana, että lukuja olisi manipuloitu. Golikovan mukaan tartuntojen tunnistaminen on sairaaloiden taloudellisten intressien mukaista, sillä niille kohdennetaan enemmän rahaa koronaviruspotilaiden hoitoa varten.

Moscow Timesin mukaan venäjänkielinen Mediazona-uutissivusto kertoi tiistaina, että Venäjällä terveydenhuollon henkilökunnalla on 16 kertaa suurempi todennäköisyys kuolla koronaviruksen vuoksi kuin terveydenhuoltoammattilaisilla on muissa maissa, joissa on samankaltaisia koronalukuja.

Putin lupasi lähettää apua Pohjois-Kaukasukselle

Pohjois-Kaukasuksella sijaitsevasta Dagestanin alueesta on muodostunut uusi viruskeskittymä. Muslimienemmistöiseltä alueelta on ilmoitettu yhteensä 36 kuolemasta. Noin 2,9 miljoonan asukkaan Dagestanissa on yli 3 600 varmistettua virustartuntaa. Paikalliset viranomaiset ovat kuvailleet tilannetta katastrofaaliseksi. Alueen sairaalat ovat hukkumassa koronatilanteen alle.

Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin painotti omalta osaltaan alueen synkkää tilannetta tällä viikolla. Hän vannoi lähettävänsä alueelle apua ja ryhtyvänsä "kiireellisiin toimiin".

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin palasi tiistaina töihin toivuttuaan koronavirustaudista. Mishustin sai viime kuussa koronavirustartunnan ja joutui sairaalahoitoon. Pääministerin tehtäviä oli huhtikuun lopulta hoitanut ensimmäinen varapääministeri Andrei Belousov.