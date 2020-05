Kiina aikoo käsitellä tulenarkaa Hongkongin turvallisuuslakia kaksoiskokouksessa

Kiina aikoo käsitellä kiistanalaista Hongkongin kansallisen turvallisuuden lakia vuosittaisessa politiikan suurtapahtumassaan. Asian vahvistaa Kiinan uutistoimisto Xinhua.

South China Morning Postin mukaan lakiesitys kieltäisi muun muassa vallankumouksellisen liikehdinnän, ulkomaisen vaikuttamisen ja terrorismin erityishallintoalueella. Kiina tulkitsee termistöä laveasti, ja esimerkiksi viime vuonna Kiina luonnehti Hongkongin mielenosoittajien toimia terroriteoiksi.

Lain siirtyminen Kiinan kansankongressin pöydälle on merkittävä käänne poliittisesti tulenarassa tilanteessa. Aiemmin Hongkongin erityishallintoalueen on ollut määrä säätää laista itse.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kiinan kansankongressi on koolla perjantaista alkaen niin kutsutussa kaksoiskokouksessa.

Laki poikinut aiemminkin suuret mielenosoitukset

Kansallisen turvallisuuden lain voimaansaattaminen on osoittautunut kivuliaaksi prosessiksi verrattain laajoista vapauksista nauttivassa Hongkongissa.

Samankaltainen lakiesitys käynnisti suuret mielenosoitukset Hongkongissa vuonna 2003. Tuolloin laki kuopattiin, vaikka sen voimaansaattaminen on kirjattu jopa Hongkongin perustuslakiin.

Hongkongissa viime vuosina voimistunut demokratialiikehdintä on kuitenkin saanut Kiinan yhä voimallisemmin vaatimaan lain edistämistä. South China Morning Postille nimettömänä puhunut lähde kertoo, että Kiina on ottanut lakiesityksen keskusteluun, koska se on todennut Hongkongin lainsäädäntöneuvoston ajautuneen poliittiseen umpikujaan.

Hongkongissa osoitetaan edelleen säännöllisesti mieltä demokratian ja kansalaisvapauksien puolesta. Viimeisin mielenosoitusten aalto käynnistyi viime kesänä luovutuslakia koskevasta esityksestä, jonka nojalla rikoksesta epäiltyjä olisi voitu luovuttaa Hongkongista Manner-Kiinaan.