EU-komission puheenjohtaja: Vanhainkotien vierailurajoitukset saattavat jatkua vuoden loppuun

Vanhainkotien vierailurajoitukset saattavat jatkua vuoden loppuun aina rokotteen kehittämiseen asti, arvioi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Von der Leyen sanoi saksalaislehti Bildille, että niin kauan kuin koronavirukseen ei ole rokotetta, muun väestön on vältettävä olemasta kontaktissa vanhainkotien iäkkäiden ja muiden riskiryhmäläisten kanssa.

– Tiedän, että se on vaikeaa ja että eristäytyminen on taakka, mutta tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Meidän täytyy olla kurinalaisia ja kärsivällisiä, von der Leyen totesi.

Von der Leyen sanoi toivovansa, että eurooppalainen laboratorio saa rokotteen kehitettyä vuoden loppuun mennessä. Hänen mukaansa viranomaiset tekevät jo valmisteluja rokotevalmistajien kanssa, jotta mahdollisen rokotteen tuotanto saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin.

Korjattu 12.4. lähetettyä juttua kauttaaltaan von der Leyenin lausunnon mukaiseksi AFP:n tekemän käännösvirheen vuoksi, virhe oli myös otsikossa.