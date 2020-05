Koronaviruskuolemien laskeva trendi Yhdysvalloissa jatkuu. Maassa kirjattiin lauantaina Johns Hopkinsin yliopiston mukaan 1 127 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Lukema on noin 100 pienempi kuin viime viikon lauantaina. Päivittäiset kuolinluvut ovat Yhdysvalloissa olleet tällä viikolla 1 000–1 500 tienoilla, kun toukokuun alussa koronakuolemia raportoitiin säännöllisesti noin 2 000 päivässä.

Viruksen pahiten koettelemassa osavaltiossa New Yorkissa raportoitiin lauantaina 84 kuolemaa. Kyseessä on ensimmäinen alle 100 kuoleman päivä sitten maaliskuun. Epidemiahuipun aikaan huhtikuussa New Yorkissa raportoitiin jopa 800 kuolemaa päivässä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy