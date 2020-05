Lehtiväite: Boris Johnsonin erityisneuvonantaja rikkoi kahdesti matkustusrajoituksia

Britannian konservatiivipuoluetta edustavan pääministeri Boris Johnsonin erityisneuvonantaja Dominic Cummings on joutunut vaikeuksiin. Brittimedian mukaan Cummings on rikkonut Britannian matkustusrajoituksia koronaviruksen aikana kahdesti.

Cummings ajoi autollaan Lontoosta yli 400 kilometrin matkan Pohjois-Englannin Durhamiin maaliskuun lopulla, vaikka hänen vaimollaan oli koronaviruksen oireita. Britannian pääministeri Johnson oli vain päiviä aiemmin määrännyt maahan matkustusrajoituksia. Lisäksi koronavirustartuntaa epäileviä määrättiin pysymään ainakin seitsemän päivää kotikaranteenissa.

Cummings kommentoi lauantaina Lontoossa kotinsa edessä toimittajille tilannetta. Hän sanoi toimineensa oikein ajaessaan vaimonsa ja nuorimman poikansa kanssa lähelle sukulaisiaan, kun vaimon koronavirusoireet alkoivat maaliskuun lopulla. Lisäksi Cummings vakuutti, ettei aio erota.

BBC:n mukaan brittilehdet Observer ja Sunday Mirror kertoivat myöhään lauantai-iltana, ettei maaliskuun lopun ajelu Durhamiin jäänyt Cummingsin ainoaksi. Lehtien mukaan erityisneuvonantaja on nähty Koillis-Englannissa kahdesti. Britannian pääministerin kabinetista lehtien väitteitä on kommentoitu virheellisiksi.

Observer ja Sunday Mirror väittävät silminnäkijöiden kertoneen nähneensä Cummingsin 12. huhtikuuta Barnard Castlessa 40 kilometrin päässä Durhamista. 14. huhtikuuta Cummings on puolestaan nähty Lontoossa ja 19. huhtikuuta hänet on havaittu jälleen Koillis-Englannissa, Houghall Woodsissa lähellä Durhamia.

Cummings ei ole vielä kommentoinut uusia väitteitä, mutta Sunday Telegraphin mukaan Cummings olisi kertonut pääministerin kabinetille lehtiväitteiden hänen toisesta matkastaan Durhamiin olevan täyttä puppua. BBC:n politiikantoimittajan Iain Watsonin mukaan Johnsonin hallituksen ministerit toivovat, ettei Cummingsin toiminta aiheuta lommoja kansalaisten luottamukselle hallituksen matkustusohjeisiin.

Britannia on kärsinyt koronaviruksesta vakavasti. Lähes 350 000 asukasta on saanut koronavirustartunnan, ja siihen liittyviä kuolemia on 36 675. Enemmän koronavirukseen liittyviä kuolemia on vain Yhdysvalloissa, jossa virukseen liittyviä kuolemia on lähes 99 000.

Britanniassa on lähes 67 miljoonaa asukasta. Miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut koronavirukseen liittyen 541 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 55.