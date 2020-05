Hongkongissa käsitellään lakia kansallislaulun pilkkaamisesta – poliisi on varautunut levottomuuksiin

Hongkongissa käsitellään tänään kiistanalaista lakiehdotusta, joka tekisi Kiinan kansallislaulun pilkkaamisesta laitonta. Käsittelyn on ennakoitu voivan aiheuttaa levottomuuksia, ja poliisi on lisännyt turvatoimia lainsäädäntövaliokunnan rakennuksen ympärillä. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan rakennusta lähellä oleville kaduille ja metroasemille on lähetetty runsaasti mellakkapoliiseja. Poliisilähteen mukaan "tuhansia" poliiseja on myös valmiustilassa siltä varalta, että rakennukseen yritetään tunkeutua.

Lakiehdotuksen mukaan kansallislaulun pilkkaamisesta voisi joutua vankilaan jopa kolmeksi vuodeksi. Buuaaminen kansallislaululle on yleistä Hongkongissa, etenkin jalkapallofanien keskuudessa. Lakiesitystä on määrä käsitellä kertaalleen vielä ensi viikolla, minkä jälkeen se voisi astua voimaan. Aktivistien mukaan toteutuessaan laki rajoittaisi sanan- ja ilmaisunvapautta. Viikonloppuna osoitettiin mieltä turvallisuuslakia vastaan Poliisi hajotti Hongkongissa viikonloppuna väkivaltaisesti tuhansien demokratia-aktivistien mielenosoituksen käyttäen muun muassa kyynelkaasua ja vesitykkejä. Mielenosoitusten taustalla oli perjantaina alkanut Kiinan kansankongressin niin kutsuttu kaksoiskokous, jossa on määrä huomenna torstaina äänestää kuohuntaa aiheuttaneesta Hongkongin turvallisuuslaista. Lakiesitys kieltäisi muun muassa vallankumouksellisen liikehdinnän, ulkomaisen vaikuttamisen ja terrorismin erityishallintoalueella. Mielenosoittajat pelkäävät lain romuttavan Hongkongin demokratian.