Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin suosio on hautautunut pohjamutiin neuvonantaja Dominic Cummingsiin liittyvän koronakohun jälkeen.

The Timesissa julkaistun mielipidemittauksen mukaan konservatiivien johto työväenpuolueeseen nähden on kaventunut viikossa yhdeksän prosenttiyksikköä. Kyseessä on suurin pudotus vuosikymmeneen.

Daily Mailin kyselyssä Johnsonin oma kannatus on puolestaan pudonnut muutamassa päivässä olemattomiin.

Cummings kärähti aiemmin useista koronarajoitusten rikkomisista.