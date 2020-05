Yhdysvalloissa on todettu edellisen vuorokauden aikana 1 297 uutta kuolemaa koronavirukseen liittyen, kertoo virustilannetta seuraava Johns Hopkinsin yliopisto.

Lukema on suunnilleen samalla tasolla kuin viikko sitten. Yhdysvaltain koronakuolemien määrä on ollut viikkotasolla laskussa toukokuun aikana.

100 000 vahvistetun koronaviruskuoleman raja meni Yhdysvalloissa rikki keskiviikkona. Maassa on kuollut Johns Hopkinsin mukaan virukseen liittyen nyt yli 101 500 ihmistä, mikä on selvästi eniten maailmassa. Tartuntoja on vahvistettu 1,7 miljoonaa, mutta todellinen tartuntamäärä lienee selvästi suurempi.

