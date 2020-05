Ruotsin lukiot ja korkeakoulut palaavat lähiopetukseen – kesälomien vuoksi käytännön koulutyöhön pääosin vasta syksyllä

Ruotsissa lähiopetus muun muassa lukioissa, aikuisoppilaitoksissa ja korkeakouluissa voi jatkua kesäkuun puolivälistä lähtien, kertovat terveysviranomaiset. Etäopiskelu näissä laitoksissa alkoi koronaviruspandemian vuoksi 18. maaliskuuta.

Lukioiden kohdalla tämä tosin tarkoittaa opetuksen jatkumista kesälomien vuoksi vasta syksyllä. Kesän preppauskurssit voidaan nyt niin ikään järjestää lähiopetuksena.

– Koronavirus on vaikuttanut meihin kaikkiin, elämä on muuttunut. Oppilaiden arki on muuttunut, mutta syksyllä nämä oppilaitokset pääsevät palaamaan normaalin, sanoi pääministeri Stefan Löfven.

Korkeakouluopetuksesta ja tutkimuksesta vastaavan ministerin Matilda Ernkransin mukaan päätös oli tärkeä, jotta opinahjot voivat alkaa rauhassa valmistautua syksyyn.