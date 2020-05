Yhdysvalloissa on tilastoitu yli 1,7 miljoonaa virustartuntaa, mikä on enemmän kuin missään muussa maailman maassa. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa on rekisteröity 1 225 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo koronatilastoja ylläpitävä Johns Hopkins -yliopisto. Yhdysvalloissa on tilastoitu yli 1,7 miljoonaa virustartuntaa, mikä on enemmän kuin missään muussa maailman maassa.