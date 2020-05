Mustiin kohdistuvan poliisiväkivallan taustalla rankaisemattomuuden kulttuuri – suomalaistutkijan mukaan USA on nykyisin räjähdysaltis ruutitynnyri

Yhdysvalloissa mustan miehen pidätyskuolemasta alkaneet laajat protestit tulee suomalaistutkijan mukaan nähdä historiallisesta näkökulmasta ja niitä tulee peilata aikaisempia tapahtumia vasten.

– Ennen kaikkea on kysymys poliisiväkivallasta ja siitä, että se ei johda koskaan mihinkään seurauksiin. Eli aina kun kuolemantapauksia tulee poliisien toimesta, niin ne yleensä painetaan villaisella, eikä niistä tule tuomiota. Se, mikä tästä tapauksesta tekee poikkeuksellisen, on että nyt poliisi on saanut syytteet, kiteyttää Turun yliopiston John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen.

Heiskanen ymmärtää hyvin mustan yhteisön raivon.

– Tavallaan se, että aletaan protestoida julkisessa tilassa on täysin järkeenkäypää siinä mielessä, että julkisessa tilassahan myös nämä väkivaltaisuudet tapahtuvat. Ihmisten oikeudet eivät toteudu samalla tavalla nimenomaan siellä julkisessa tilassa, Heiskanen perustelee.

Se, että protestit ryöstäytyivät nopeasti väkivaltaisiksi, johtuu professorin mukaan myös Yhdysvaltain nykyisestä tilanteesta.

– USA on nykyisin räjähdysaltis ruutitynnyri. Ihmisiä painavat koronakokemukset, työttömyys ja monet muuta asiat. Silloin nämäkin tuntemukset ovat entistä enemmän pinnalla.

Black Lives Matter ei muuttanut asioita

Yhdysvalloissa perustettiin jo vuonna 2013 mustiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastustava liike Black Lives Matter. Silti väkivallanteot mustia kohtaan ovat jatkuneet, ja uusia tapauksia nousee pintaan tämän tästä.

– Poliisit eivät edelleenkään joudu teoistaan vastuuseen. Yleensä löydetään aina joku porsaanreikä, millä todistetaan, että poliisin väkivallankäyttö oli oikeutettua. Sen takia on hyvä, että nykyisin julkisissa tiloissa usein on silminnäkijäkameroita tallentamassa tapahtumat.

– Nyt syytteet nostettiin, ja se on jo jonkinlainen edistysaskel. Järjestelmän rasismi on niin sisään rakennettua, kuten myös se työkulttuuri, joka sallii tällaiset väkivaltaisuudet, Heiskanen muistuttaa.