Maailmassa on todettu jo yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Luvusta kertovat esimerkiksi baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta sekä uutistoimisto AFP omaan laskelmaansa nojaten. Virukseen liitettyjä kuolemia on raportoitu noin 367 000.

Maanosista eniten tartuntoja on todettu Euroopassa, lähes 2,14 miljoonaa. Yksittäisistä maista suurin tartuntaluku on Yhdysvaltojen 1,76 miljoonaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Euroopassa noin 177 600 ja Yhdysvalloissa noin 103 600.

Virus leviää parhaillaan erityisen kiivaasti Latinalaisessa Amerikassa, jossa on todettu yhteensä noin 945 000 tartuntaa.

Luvut ovat suuntaa antavia, sillä eri maiden testauskäytännöt ja -mahdollisuudet poikkeavat toisistaan.

Lähteenä myös AFP.