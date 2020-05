SpaceX:n miehistöalus telakoitui kansainväliselle avaruusasemalle

SpaceX-yhtiön Crew Dragon -miehistöalus on telakoitunut kansainväliselle ISS-avaruusasemalle. Alus telakoitui Suomen aikaa sunnuntaina kello 17.22.

Yhtiön raketti laukaistiin onnistuneesti Yhdysvaltain Floridasta lauantaina. Falcon 9 -raketti vei astronautit Robert Behnkenin ja Douglas Hurleyn ensin avaruuteen. Siellä matka jatkui Crew Dragonilla avaruusasemalle.

Lento on ensimmäinen yksityisen yrityksen toteuttama miehitetty avaruuslento. Kyseessä on myös Yhdysvaltojen ensimmäinen miehitetty lento sitten vuoden 2011. Yhdysvaltain miehitetyt avaruuslennot päättyivät vuonna 2011, kun avaruussukkulat poistettiin käytöstä. Sen jälkeen amerikkalaiset ovat lentäneet kansainväliselle avaruusasemalle venäläisillä raketeilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

SpaceX on sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtajana myös tunnetun Elon Muskin yritys, joka on pyrkinyt kaupallistamaan avaruuslennot. Nasa on maksanut yhtiölle yli kolme miljardia dollaria seuraajan kehittämisestä avaruussukkuloille.

SpaceX:n ohella Nasalla on sopimus miehitetyistä lennoista myös Boeingin kanssa. Sen Starliner-alus ei ole kuitenkaan vielä valmis.