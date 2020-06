Espanja aikoo pidentää poikkeustilaa vielä viimeisen kerran

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez aikoo pyytää parlamentilta viimeisen kerran lupaa pidentää maan koronaviruspoikkeustilaa noin kahdella viikolla.

Pidennetyn poikkeustilan olisi tarkoitus jatkua 21. kesäkuuta asti. Poikkeustilan on tällä hetkellä määrä olla voimassa 7. kesäkuuta asti.

Kyseessä on kuudes kerta, kun poikkeustilaa pidennetään maassa. Parlamentin on määrä äänestää pidennyksestä keskiviikkona.

Sanchezin hallitus on vähemmistöhallitus. El Pais kirjoittaa, että pääministeri pääsi lauantaina sopuun baskien kansallispuolueen ja Katalonian tasavaltalaisen vasemmiston kanssa. Puolueiden on määrä mahdollistaa, että poikkeustilan pidennys menee parlamentissa läpi.

Toukokuun puolivälissä Sanchez yritti pidentää poikkeustilaa kuukaudella, mutta hän joutui lyhentämään ehdotustaan kahteen viikkoon.

Poikkeustila alkoi Espanjassa maaliskuun puolivälissä. Se on mahdollistanut sen, että maan hallinto on voinut kriisin aikana hallita itsehallintoalueiden koronavirustoimia.

Espanja on yksi koronaviruskriisistä pahiten kärsineistä maista. Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Espanjassa on vahvistettu lähes 240 000 virustartuntaa ja koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 27 000. Worldometer-tilastosivuston mukaan maassa on vahvistettu 580 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on hieman alle 60.