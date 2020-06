Espanjassa ja Italiassa koronavirus näyttää viimein hiipumisen merkkejä – Espanjassa ensi kertaa sitten maaliskuun päivä ilman yhtään uutta viruskuolemaa

Niin Espanjassa kuin Italiassa on raportoitu tänään positiivisia uutisia koronavirustilanteesta.

Espanjassa ei ole todettu yhtään uutta koronaan liittyvää kuolemaa vuorokauden sisällä, mikä on ensimmäinen kerta sitten maaliskuun alun. Myös uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa.

Espanja on ollut yksi pahiten koronan runtelemista maista. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu 580 kohti miljoonaa asukasta. Suomessa vastaava luku on 57.

Italiassa puolestaan kerrottiin, että maassa todettiin alhaisin määrä uusia tartuntoja sitten helmikuun lopun. Uusia tautitapauksia vahvistettiin vuorokauden aikana vain 178.