Intiassa odotetaan hirmumyrsky Nisargan iskevän Mumbaihin

Intiassa ainakin 100 000 ihmistä on evakuoitu turvaan lähestyvän hirmumyrsky Nisargan tieltä Maharashtran ja Gujaratin osavaltioista, kertovat viranomaiset.

Evakuoitujen joukossa on toista sataa koronaviruspotilasta Mumbain hiljattain rakennetusta kenttäsairaalasta. Mumbai on Maharashtran osavaltion pääkaupunki, josssa on 18 miljoonaa asukasta.

Kaikki Mumbain virastot ja tehtaat on suljettu ja niiden ihmisten, joita ei ole evakuoitu, on käsketty pysyä kotona. Slummeissa ja alavilla alueilla asuvien on käsketty jättää kotinsa. Heille on varattu tilapäisiä suojapaikkoja tyhjentämällä kouluja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nisagran odotetaan iskevän Mumbaihin keskiviikkona illan suussa.

Intia on hädin tuskin ehtinyt toipua hirmumyrsky Amphanin tuhoista. Amphan tappoi toista sataa ihmistä Intian itäosassa ja Bangladeshissa viime kuussa.