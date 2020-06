Oxfordin yliopiston koronarokotetta aletaan testata Brasiliassa, jossa epidemia kiihtyy

Oxfordin yliopiston kehittämää koronavirusrokotetta aletaan testata Brasiliassa kesäkuun puolivälistä alkaen. Rokotetta on toistaiseksi testattu vain Britanniassa.

Rokotetta testataan Brasiliassa 2 000 vapaaehtoiseen, kertoo testausta koordinoiva Sao Paulon yliopisto.

Brasilia on valittu testauspaikaksi, koska siellä epidemia on kiihtymisvaiheessa. Euroopassa epidemian hiipumisen on pelätty vaikeuttavan rokotteen testaamista ihmisillä, koska eroja rokote- ja lumeryhmän välillä on silloin vaikea havaita.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oxfordissa kehitettävä rokote on saanut lupaavia tuloksia eläinkokeissa.

Brasiliassa on toiseksi eniten vahvistettuja koronatartuntoja maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen.