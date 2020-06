Poliisin käsissä kuolleelle George Floydille järjestetään tänään muistotilaisuus Minneapolisissa

Poliisin käsissä kuolleelle George Floydille on määrä järjestää tänään muistotilaisuus. Pidätystilanteessa poliisiväkivallan uhriksi joutuneen Floydin kuolema johti Yhdysvaltain laajuisiin mielenosoituksiin ja mellakoihin, jotka ovat läikkyneet myös maan rajojen ulkopuolelle.

Black Lives Matter -liikehdinnälle osoitettiin tukea eilen myös Helsingin Senaatintorilla, jonne kokoontui noin 3 000 ihmistä. Black Lives Matter -mielenosoituksessa osoitettiin mieltä Yhdysvaltain poliisin mustiin kansalaisiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan.

Floydin kunniaksi järjestettävän muistotilaisuuden johtaa ihmisoikeusaktivisti Al Sharpton, joka esittää seremoniassa myös muistopuheen. Seremonia järjestetään Minneapolisissa, missä Floyd kuoli toukokuun 25. päivänä. Sharpton tapasi Floydin perheen keskiviikkona.

Satojen odotetaan osallistuvan muistotilaisuuteen

New York Timesin mukaan Sharpton on sanonut ilmoittavansa muistotilaisuudessa uudesta kansanliikkeestä ja vaativansa myös liittovaltion tasoisia lakeja, joiden tarkoituksena olisi kitkeä rasismia poliisin toiminnasta.

Sharpton julkaisi Twitterissä keskiviikkona paikallista aikaa videon pitämästään lehdistötilaisuudesta. Lehdistötilaisuudessa hän julisti, että torstaina nähdään, miten järjestetään kansallinen mobilisoituminen Goerge Floydin, Ahmaud Arberyn, Breonna Taylorin ja monien muiden nimissä.

Floydin lisäksi Sharpton viittasi Georgian osavaltiossa helmikuussa kuoliaaksi ammuttuun mustaan lenkkeilijään sekä mustaan terveydenhuollon työntekijään, jonka poliisi tappoi hänen omaan asuntoonsa maaliskuussa Kentuckyssa.

CNN uutiskanavan mukaan tämänpäiväiseen muistotilaisuuteen osallistuvat Floydin perhe, ystävät sekä joukko vieraita. CNN:n mukaan torstainen seremonia on ensimmäinen muistotilaisuuksien sarjassa.

CNN kertoi myös, että Minnesotan kuvernööri Tim Walz kokee torstaisen muistotilaisuuden olevan kaikille tilaisuus parantua. Hänen mielestään on erittäin tärkeää, että ihmiset voivat nähdä, että osavaltiolla on myös toinen puoli kuin se, mikä nähtiin viikko sitten maanantaina. Walz viittasi päivään, jolloin Floyd kuoli.

New York Timesin mukaan satojen ihmisten odotetaan saapuvan muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus on määrä järjestää paikallista aikaa alkuiltapäivästä eli illalla Suomen aikaa.

Ex-puolustusministeri Mattisilta harvinaista kritiikkiä Trumpille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuominnut Floydin kuoleman, mutta samaan aikaan hän on ottanut tiukan asenteen mielenosoittajia kohtaan. Hän on sanonut, että mielenosoittajien joukossa on "pahoja ihmisiä" ja vaatinut kuvernöörejä "vallitsemaan kadut".

– Tarvitsemme lakia ja oikeutta, hän toisti keskiviikkona paikallista aikaa.

Entinen puolustusministeri Jim Mattis on syyttänyt tuoreeltaan Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia yrityksestä hajottaa Yhdysvallat harvinaisessa kannanotossaan. Hänen mukaansa Yhdysvallat on elänyt viimeiset kolme vuotta ilman kypsää johtajuutta.

– Trump on ensimmäinen presidentti elämäni aikana, joka ei yritä yhdistää yhdysvaltalaisia -- joka ei edes yritä esittää tekevänsä niin. Sen sijaan hän yrittää hajottaa meidät, Mattis kirjoitti The Atlantic -lehden julkaisemassa kirjoituksessa.

Trump paikkaili maanantaisia armeijapuheitaan

Trump iski takaisin Twitterissä, jossa hän kutsui Mattisia "maailman yliarvostetuimmaksi kenraaliksi".

Mattis toimi Trumpin puolustusministerinä aiemmin ja on tähän asti välttänyt kritisoimasta entistä pomoaan, vaikka häneltä on tivattu kommentteja useasti Trumpin toimiin liittyen.

Mattis erosi puolustusministerin tehtävästä joulukuussa 2018 vastalauseena Trumpin päätökselle vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta.

Trump kommentoi eilen myös maanantaisia armeijapuheitaan. Trump sanoi uskovansa, että Yhdysvaltojen ei tarvitse lähettää armeijaa kaduille, mutta olevansa valmis siihen "tarpeen vaatiessa".

– En usko, että meidän täytyy lähettää armeijaa kaduille, mutta meillä on erittäin vahva voima toteuttaa se, hän sanoi CNN:n mukaan.

Mattisin seuraaja, Yhdysvaltain nykyinen puolustusministeri Mark Esper on sanonut, että hän ei kannata armeijan joukkojen lähettämistä kaduille. Esperin mukaan sen tulisi olla viimeinen mahdollinen vaihtoehto, CNN kertoi.

Trump sanoi maanantaina, että Yhdysvallat voi lähettää sotilaita kaduille saadakseen mielenosoitukset kuriin.

Surmaamisesta epäillyn poliisin syytteet kovenivat

Minnesotan osavaltion syyttäjät korottivat Floydin surmaamisesta epäillyn poliisin syytteet keskiviikkona paikallista aikaa kolmannen asteen murhasta toisen asteen murhaksi. Toisen asteen murha muistuttaa suunnilleen suomalaista tappoa, jossa surmatyö on tahallinen, mutta ennalta suunnittelematon.

Lisäksi pidätystilanteeseen osallistuneet kolme muuta poliisia saavat syytteet avunannosta. He eivät olleet aiemmin saaneet syytteitä. Kaksi poliiseista auttoi pitelemään Floydia, ja kolmas seisoi lähettyvillä.

Murhasyytteet saanut poliisi aiheutti Floydin kuoleman viime viikon maanantaina painamalla tätä polvella niskasta lähes yhdeksän minuutin ajan. Hän jatkoi sitä vaikka Floyd valitti, ettei saa henkeä, ja vielä senkin jälkeen, kun Floyd oli menettänyt tajuntansa. Ruumiinavauksen mukaan kuolinsyy oli tukehtuminen.

Kaikki neljä poliisia saivat jo aiemmin potkut. Floydin perhe ja mielenosoittajat olivat vaatineet kaikkien pidätykseen osallistuneiden poliisien asettamista syytteisiin.