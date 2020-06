New Yorkin pormestari joutui huutomyrskyn kohteeksi Floydin muistotilaisuudessa

New Yorkin pormestari Bill de Blasio on joutunut huutomyrskyn ja buuausten kohteeksi George Floydin muistotilaisuudessa sen jälkeen, kun hän puolusti poliisin voimaotteita eilisessä mielenosoituksessa New Yorkissa.

Floydin muistotilaisuus on parhaillaan käynnissä Minneapolisissa, minkä lisäksi myös New Yorkissa on järjestetty muistotilaisuus, johon de Blasio osallistui. De Blasio on joutunut kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun video poliisin voimankäytöstä New Yorkin protestoijia kohtaan levisi sosiaalisessa mediassa. De Blasio on puolustanut poliisia ja sanonut poliisin toimineen hillitysti, mikä on nostanut kritiikkiä. Esimerkiksi de Blasion eroamista vaativaan adressiin on viime päivinä tullut lukuisia uusia allekirjoituksia.