”Uskon, että Arbery juoksi, kunnes ei enää kyennyt” – syytteet mustan lenkkeilijän ampumisesta pysyvät voimassa ja veriteosta pidätetty kolmikko joutuu oikeuden eteen

Mustan lenkkeilijän Ahmaud Arberyn helmikuussa ampunut mies kutsui uhriaan heti veriteon jälkeen rasistisella termillä, kertoi Georgian osavaltion keskusrikospoliisin edustaja Richard Dial oikeudessa.

Dialin kertoma perustuu silminnäkijälausuntoon, jonka on antanut Arberyn ampumisen kuvannut mies. Mies kertoi asiasta kuulustelussa.

Oikeudessa Dial kertoi, että videon kuvannut mies oli kuullut Arberyn ampuneen miehen kutsuneen maassa makaavaa Arberya rasistisella termillä ennen poliisin saapumista paikalle.

Miehen lausunto on omalta osaltaan lisä todistusaineistoon Arberya jahdanneita miehiä vastaan. Arberyn kuolemaan liittyen on pidätetty yhteensä kolme miestä, joista yksi on videon kuvannut mies.

Lausunto voi tukea myös liittovaltion tasoisten viharikossyytteiden nostamista. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi toukokuun lopulla käynnistävänsä viharikostutkinnan Arberyn surmasta.

Syyttäjä: "Arbery teloitettiin"

Torstaina paikallista aikaa järjestettiin alustava kuuleminen Arberyn kuolemaan liittyen.

Georgian osavaltion syyttäjä Jesse Evans linjasi sekä aloitus- että lopetuspuheenvuorossaan, että Arberya jahdattiin ja lopulta hänet "teloitettiin", kertoo paikallinen uutiskanava WJXT.

Oikeuskuuleminen järjestettiin WJXT:n mukaan Glynnin piirikunnassa Georgian osavaltiossa. Arbery tapettiin Georgian Brunswickissa.

Uutiskanava CNN:n mukaan oikeuden istunto kesti noin seitsemän tuntia. Istunnon lopuksi tuomari päätti, että kaikki kolme Arberya jahdannutta miestä joutuisivat oikeuden eteen kaikkien syytteiden osalta.

Dial kertoi oikeudessa, että Arberyn ampunut mies on ilmaissut vihaansa afroamerikkalaisia kohtaan useasti ja käyttänyt rasistisia termejä tekstiviestinnässä ja sosiaalisessa mediassa.

Dialin mukaan myös videon kuvanneen miehen puhelimessa oli lukuisia viestejä, joissa käytettiin rasistisia termejä, kertoo CNN.

Miehet selittivät tekojaan itsepuolustuksena

Arbery ammuttiin jo helmikuussa, mutta ensimmäiset pidätykset tehtiin toukokuun alkupuolella. Tuolloin pidätettiin 64-vuotias eläköitynyt poliisi ja hänen 34-vuotias poikansa. Miehistä nuorempi ampui Arberyn.

Alun perin Arberyn ampunut mies ja hänen isänsä olivat kertoneet tapahtumien olleen itsepuolustusta.

Alkuperäisessä poliisiraportissa parivaljakosta vanhempi mies kertoi, että he olivat luulleet Arberyn olevan epäilty murtovaras, joka pakenee rikospaikalta. Hän kertoi, että he ottivat poikansa kanssa aseet mukaan ja lähtivät Arberyn perään.

Miehistä vanhempi oli kertonut poliiseille Arberyn hyökänneen hänen poikansa kimppuun "väkivaltaisesti". Hän kertoi Arberyn ja hänen poikansa taistelleen jälkimmäisen haulikosta, kunnes hänen poikansa ampui Arberya kahdesti.

Tapahtumista kuvatun videon perusteella vaikuttaa siltä, että Arbery pyrki kiertämään häntä jahdanneiden miesten auton, mutta nuorempi miehistä esti häntä. Kamppailun keskellä Arberya ammutaan videon perusteella kolmesti, kunnes hän lyyhistyy maahan.

CNN:n mukaan miehet olisivat ajojahdin aikana myös ajaneet lava-autollaan päin Arberya, häneen osuen.

Videon kuvannut mies oli liittynyt ajojahtiin kesken kaiken, kun Arbery ja häntä jahdanneet miehet olivat ohittaneet kolmannen syytetyn talon.

Vain Arbery puolusti itseään

Paikalliset syyttäjät tuntuivat alkujaan hyväksyvän miesten puheet itsepuolustuksesta. Tapausta pompoteltiin yhteensä kolmen syyttäjän pöydän kautta, kunnes heistä viimeinen määräsi miehet pidätettäväksi.

Surmasta kuvattu video oli ehtinyt aiheuttaa paheksuntaa ympäri maata ennen kuin miehet pidätettiin toukokuussa.

Oikeudessa todistanut Dial ei niellyt miesten alkuperäisiä selityksiä.

Hän kertoi torstaina, ettei hän usko, että Arberyn surmanneet miehet olisivat toimineet itsepuolustuksena. Sen sijaan hän arvioi nimenomaan Arberyn puolustaneen itseään.

– Uskon, että Arberya jahdattiin, ja hän juoksi kunnes ei pystynyt enää juoksemaan.

Osa isompaa yhtälöä

Arberyn kuolema ja sen käsittely linkittyy laajempaan Yhdysvalloissa käynnissä olevaan aihekokonaisuuteen ja liikehdintään.

Ympäri maata on järjestetty mielenosoituksia, jotka puolustavat mustien oikeuksia ja vastustavat poliisin harjoittamaa rasismia. Liikehdintä on läikkynyt myös maan rajojen ulkopuolelle ja kerännyt kannatusta ympäri maailman.

Yli viikon kestäneet laajat mielenosoitukset ja mellakat käynnistyivät sen jälkeen, kun musta mies George Floyd kuoli poliisin käsissä Minneapolisissa viime viikon maanantaina.

Floyd kuoli sen jälkeen kun valkoinen poliisi oli painanut häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan pidätystilanteessa. Paikalla oli myös kolme muuta poliisia.

Floydia niskasta painaneen poliisin syytteet kovenivat aiemmin tällä viikolla kolmannen asteen murhasta toiseen asteen murhaan. Näistä jälkimmäinen vastaa Suomessa kutakuinkin tappoa.

Kolme muuta poliisia saa syytteet avunannosta toisen asteen murhaan. Kaksi poliiseista auttoi pitelemään Floydia, ja kolmas seisoi lähettyvillä, mutta ei puuttunut tilanteeseen.

---

Lähteenä käytetty myös AFP:tä.