Ruotsissa 77 uutta koronakuolemaa, viranomaiset sanovat uusien kuolemantapausten määrän olevan laskussa

Ruotsissa yhteensä 77 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena, kertoivat viranomaiset torstaina. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on nyt 4 639.

Tartuntoja on yhteensä vajaat 43 000 ja tehohoidossa on ollut tai on yhteensä 2 143 ihmistä.

Kansaterveysviranomaisten edustajan Sara Byforsin mukaan kuolemantapausten määrän lasku vuorokautta kohti on jatkunut.

– Kymmenen päivän keskiarvo on 46 kuolemaa päivässä. Se seuraa melko hyvin oletettua käyrää. Byfors sanoi.

Byforsilta kysyttiin myös, miten kansanterveysviranomaiset voivat olla varmoja siitä, että vasta-aineet antavat immuniteetin sairastumista vastaan.

Byforsin mukaan tiedossa ei ole varmennettuja tapauksia, joissa kertaalleen sairastunut olisi sairastunut uudelleen. Myös laboratoriokokeet viittaavat tähän. Immuniteetin kesto ja se, kuinka paljon vasta-aineita pitää olla immuniteetin saavuttamiseksi, vaihtelee tapauskohtaisesti.

Irlanti nopeuttaa koronarajoitusten purkamista

Irlanti nopeuttaa koronaviruspandemian vuoksi määrättyjen rajoitusten purkamista, sanoo pääministeri Leo Varadkar . Pääministeri sanoi olevansa vakuuttunut, että tartuntatilanne on jo parantunut niin paljon, että rajoitusten purkaminen on turvallista.

Useat kaupat avaavat maanantaina ovensa, ja monet palaavat etätöistä takaisin työpaikoilleen. Myös matkustaminen vapautuu, ja loppujenkin rajoitusten poistamista aikaistetaan elokuusta heinäkuuhun.