Yllättävä haaste pakotti Valko-Venäjän Lukashenkon vastatoimiin, sanoo tutkija

Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitseva presidentti Aleksandr Lukashenko on lyhyen ajan kuluessa pidätyttänyt tunnettuja oppositiohahmoja ja erottanut maan hallituksen. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan Lukashenkon oli pakko toimia, koska hän uhkasi saada varteenotettavia haastajia elokuun presidentinvaaleihin.

Taustalla vaikuttaa Valko-Venäjää pahasti koetteleva koronavirusepidemia, jota Lukashenko on toistuvasti vähätellyt. Kansalaiset ovat kuitenkin nähneet epidemian seuraukset arjessaan, mikä on laskenut maataan 26 vuotta johtaneen Lukashenkon suosiota selvästi.

Kuudennelle kaudelleen pyrkivä presidentti on 9. elokuuta pidettävien presidentinvaalien toistaiseksi ainoa ehdokas. Nizhnikaun mukaan on sinänsä myönteistä, että politiikka on palanut vaaleihin Valko-Venäjällä.

– Aiemmin sitä ei ollut, koska oli vain yksi poliitikko. Lukahsenko on voinut käytännössä valita vastaehdokkaansa, mutta nyt hän ei voinut sitä tehdä, Nizhnikau kertoo.

Haastajia kansan parista ja eliitistä

Haastajista kenties vaarallisempi Lukashenkon kannalta olisi ollut tunnettu videobloggaaja Sergei Tihanovski, joka pidätettiin reilu viikko sitten samaan aikaan kuin kymmeniä muita opposition edustajia.

Nizhnikaun mukaan Tihanovski vetoaa populistisilla puheillaan samaan ruohonjuuritason väkeen kuin Lukashenko, mutta nyt hänet on pelattu pelistä pois. Myös Tihanovskin vaimo Svetlana Tihanosvakaja on kerännyt nimiä tuekseen.

– En usko hänen asettuvan ehdolle, häntä on todennäköisesti peloteltu riittävästi, Nizhnikau sanoo.

Haastajista toinen, Viktor Babariko, muodostaa toisenlaisen uhan. Hän on Belgazprombank-pankin entinen johtaja ja tunnettu kulttuurin tukija. Babariko siis lukeutuu eliittiin, ja Nizhnikaun mukaan on ennennäkemätöntä, että joku Valko-Venäjän etuoikeutetuista haastaa Lukashenkon.

Babarikon pyrkiminen presidenttiehdokkaaksi johti Valko-Venäjän hallituksen erottamiseen aiemmin tällä viikolla. Pääministeri Sergei Rumas oli niin ikään entinen pankinjohtaja, ja hallituksessa oli Nizhnikaun mukaan monia liberaalisti ajattelevia ministereitä.

– Babariko oli kehunut Rumasin toimia pääministerinä, mutta todennut presidentin estävän hallituksen hyvät aikeet, Nizhnikau taustoittaa.

Pelin paikka Venäjälle?

Haasteet eri suunnista olivat johtamassa siihen, että Lukashenkon tukipohjaksi oli jäämässä vain turvallisuuskoneisto sekä alemman tason virkakoneisto.

– Hallinto ei ollut varautunut tämänkaltaisiin ehdokkaisiin. Ei Lukashenko ehkä paniikissa ollut, mutta hänen täytyi toimia nopeasti, Ryhor Nizhnikau kuvaa tilannetta.

Hänen mukaansa Babarikon ehdokkuus voidaan vielä estää, mutta sitä ennen Lukashenkon on keskusteltava venäläisen virkaveljensä Vladimir Putinin kanssa.

Babarikon aiemmin johtama pankki on venäläisen Gazprom-energiajätin omistama, eikä ole varmaa, kuinka paljon Moskova on valmis tukemaan Babarikoa. Tukeaan kotimaassa menettänyt Lukashenko puolestaan tarvitsee jatkossa yhä enemmän Venäjän myötävaikutusta vallassa pysymiseen, vaikka hän on aiemmin ollut ajoittain kahnauksissa Moskovan kanssa.

– Lukashenkon on nyt annettava enemmän periksi. Venäjä saattaa kyetä niin sanotusti ratkaisemaan Valko-Venäjän ongelman ja lisäämään sen riippuvuutta Venäjästä, minimaalisin kustannuksin, Nizhnikau ennustaa.

Korona on "uusi Tshernobyl"

Lukashenko on sanonut koronaepidemian olevan vain haihattelua, joka paranee esimerkiksi votkalla. Tästä huolimatta Valko-Venäjällä on vahvistettujakin koronavirustartuntoja suhteessa väkilukuun enemmän kuin esimerkiksi Britanniassa. Kuolleiden määrä sen sijaan on epäilyttävän alhainen.

Vaikka maan hallinto ei ole ryhtynyt toimiin taudin hillitsemiseksi, kansalaistasolla on Nizhnikaun mukaan reagoitu. Vapaaehtoiset ovat keränneet sairaaloihin suojatarvikkeita, ja kouluissa sekä ravintoloissa on ollut poikkeuksellisen väljää. Jopa monet jalkapallofanit ovat katsoneet parhaaksi olla lähtemättä otteluiden katsomoon.

– Ihmiset ajattelevat, että tämä on uusi Tshernobyl: hallitus ei halua huolehtia meistä vaan yrittää peitellä tapahtunutta, Nizhnikau kuvailee.

Hänen mukaansa tyytymättömyys kohdistuu suoraan Lukashenkoon, mutta vielä ei olla siinä vaiheessa, että kansa lähtisi protestoimaan kaduille. Nizhnikau odottaa hallinnon tekevän lähempänä presidentinvaaleja myös selväksi, ettei se kannata.

– Vaalit ovat lisäksi sellaiseen aikaa elokuun alussa, jolloin ihmiset ovat mökeillään joko koronaa paossa tai hoitamassa kasvimaitaan, tutkija muistuttaa.