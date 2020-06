"Haluamme hengittää!" – eri puolilla maailmaa kokoonnuttiin vastustamaan rasismia

Raivostuneet mielenosoittajat ovat lähteneet kaduilla eri puolilla maailmaa vastustamaan rasismia ja poliisiväkivaltaa. Mielenosoituksia on järjestetty muun muassa Britanniassa, Puolassa, Portugalissa, Tunisiassa ja Australiassa.

Taustalla on Yhdysvalloissa valtavia mielenosoituksia aiheuttanut George Floydin kuolema. Protestit alkoivat Minneapolisissa sen jälkeen, kun aseistamaton, mustaihoinen Floyd kuoli poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätystilanteessa. Kyseistä poliisia syytetään toisen asteen murhasta, mikä Suomessa vastaa tappoa.

Mielenosoituksia ei ole estänyt edes koronaviruspandemia, jonka vuoksi monissa maissa on voimassa kokoontumisrajoituksia. Esimerkiksi Australiassa pääministeri Scott Morrison oli pyytänyt ihmisiä löytämään jonkin muun keinon osoittaa mieltään, mutta siitä huolimatta kymmenettuhannet ihmiset osallistuivat kokoontumisiin. Myöskään Britanniassa terveysministerin muistutukset koronaviruksen vaaroista eivät lannistaneet kansalaisia.

Lontoossa eräs megafoniin puhuva mielenosoittaja huusi, että on aika hankkiutua eroon institutionaalisesta rasismista. Hän kannusti ihmisiä pukemaan kasvomaskit.

– Näin me huolehdimme toisistamme. Näin pysymme hengissä, hän sanoi.

Tunisiassa sadat mielenosoittajat huusivat haluavansa oikeutta.

– Haluamme hengittää! väkijoukko vaati.

Myös Sydneyn mielenosoituksessa monien kasvomaskeissa luki "en voi hengittää" eli sanat, joita Floyd toisteli poliisin ollessa hänen päällään. Eräässä kyltissä luki "8:46", mikä viittasi aikaan, jonka valkoinen poliisi piti Floydia maata vasten.

Koronaviruspandemia koettelee vähemmistöjä

Myös koronaviruspandemia on koetellut mustia ja etnisiä vähemmistöjä erityisen ankarasti esimerkiksi Lontoossa ja New Yorkissa. Lisäksi koronavirusrajoitusten talousvaikutukset ovat tilastojen perusteella kurittaneet köyhiä ja marginalisoituja ihmisiä muita enemmän. Kun samalla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin reaktiot viimeaikaisiin tapahtumiin ovat herättäneet laajaa arvostelua, rasismi on noussut maailmanlaajuisen keskustelun keskiöön.

Yhdysvaltain suurlähetystö Lontoossa ilmoitti yhtyvänsä brittien suruun. Lähetystä kutsui mielenosoitusta sananvapauden osoitukseksi, joka on osa rakentavaa vuoropuhelua, koulutusta ja muutosta. Kannanoton äänensävy oli siis huomattavasti presidenttiä sovittelevampi.

Rauhallisia mielenosoituksia oli muun muassa Varsovassa ja Lissabonissa, ja myös sunnuntaille on luvassa mielenosoituksia Euroopan kaupungeissa. Pariisissa Yhdysvaltain suurlähetystön ja Eiffel-tornin liepeille suunnitellut mielenosoitukset poliisi kielsi. Tiistaina Pariisissa järjestettiin yli 20 000 ihmisten mielenosoitus poliisin hallussa vuonna 2016 kuolleen nuoren mustan miehen perheen tueksi.

Myös Yhdysvalloissa mielenosoitukset yhä jatkuvat.