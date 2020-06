BBC: Brasilian terveysministeriö poisti kuukausien koronatiedot nettisivultaan

Presidentti Jair Bolsonaron mukaan aiemmat koronatapaukset eivät heijasta nykyhetken tilannetta.

Koronavirustartunnat lisääntyvät nopeasti runsasväkisessä Brasiliassa. Terveysministeriön tuoreimman tiedon mukaan vuorokaudessa todettiin 27 075 tartuntaa ja 904 kuolemaa, BBC uutisoi.

Brasilian tartuntojen määrä on toiseksi suurin maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan tartuntoja on vahvistettu yli 670 000. Edellä on vain Yhdysvallat. Koronaan liittyviä kuolemia on noin 36 000 eli noin 170 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Bolsonaroa on arvosteltu kriisin hoitamisesta. Hän on toistuvasti vähätellyt epidemiaa ja katsonut, etteivät rajoitukset ole tarpeen.