Maailmassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut yli 7 miljoonan, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Virukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity jo yli 400 000.

Todelliset luvut ovat todennäköisesti tätä suurempia, sillä kaikkia tartuntoja ei vahvisteta testein.

Lähes puolet kuolemista on tilastoitu Euroopassa. Yksittäisistä maista uhriluku on suurin Yhdysvalloissa, jossa viruksen seurauksena on kuollut ainakin 110 000 ihmistä.

Viime aikoina virus on levinnyt erityisesti Latinalaisessa Amerikassa.

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi yltynyt virus alkoi levitä Kiinan Wuhanissa viime vuoden lopulla.