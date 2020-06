Trump vaatii kannattajiltaan vakuutusta: Eivät saa haastaa presidenttiä oikeuteen, jos saavat vaalitilaisuudessa koronatartunnan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kannattajien täytyy vakuuttaa, etteivät he aio asettaa presidenttiä tai tämän vaalikampanjaa oikeudelliseen vastuuseen mahdollisesta kampanjatilaisuudessa saadusta koronavirustartunnasta.

Kampanjatilaisuuksiin ilmoittaudutaan verkossa. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan täytyy klikata muun muassa kohtaa, jossa hän vakuuttaa tiedostavansa tartuntariskin. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, ettei aio asettaa kampanjaa vastuuseen mahdollisesta tartunnasta.

Trump kertoi keskiviikkona aikovansa jatkaa kampanjatilaisuuksien järjestämistä ensi viikon lopulla. Tilaisuuksia aiotaan järjestää Oklahomassa, Floridassa, Arizonassa ja Pohjois-Carolinassa. Näistä osavaltioissa kolmessa koronavirustartuntojen määrät ovat lähteneet nousuun rajoitusten purkamisen jälkeen.

Oklahoman Tulsassa järjestettävä tilaisuus on jo aiheuttanut ristiriitaa laajojen rasismia vastustavien mielenosoitusten jatkuessa. Tulsassa joukko valkoisia tappoi satoja afroamerikkalaisia vuonna 1921. Trumpin kampanjatilaisuus järjestetään 19. kesäkuuta. Samana päivänä juhlistetaan afroamerikkalaisten orjuuden päättymistä.

Kalifornian demokraattisenaattori Kamala Harris kritisoi tapahtumaa valkoisen ylivallan tervetuliaistapahtumaksi. Trumpin hallinnosta taas kerrottiin, että 19. kesäkuuta on merkityksellinen päivä presidentille.

Demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden ei ole vielä kertonut kampanjatilaisuuksien jatkumisesta. Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit marraskuussa.

Yli kaksi miljoonaa tartuntaa

Yhdysvalloissa on tilastoitu yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu yli 113 000, käy ilmi baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston (JHU) sivuilta. Worldometer-tilastosivuston mukaan maassa on tilastoitu 351 virukseen liittyvää kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on hieman alle 60. Worldometerin lukemat ovat hieman korkeammat kuin JHU:n.

JHU:n mukaan Yhdysvalloissa todettiin vuorokaudessa yli 940 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Määrä kuvaa tilannetta keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Maassa todetaan päivittäin noin 20 000 uutta koronavirustartuntaa.