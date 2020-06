Ranska aikoo avata rajojaan Schengen-alueen ulkopuolisille maille heinäkuun alusta alkaen

Ranska aikoo avata ulkorajojaan Schengen alueen ulkopuolisille maille heinäkuun 1. päivästä alkaen. Asiasta kertoivat maan sisäministeri Christophe Castaner ja ulkoministeri Jean-Yves Le Drian yhteisessä tiedotteessa perjantaina paikallista aikaa.

Ministerien mukaan rajojen avaaminen tapahtuu vaiheittain ja vaihtelee tapauskohtaisesti sen mukaan, millainen terveystilanne kussakin maassa on. Lisäksi avaamispäätöksiin vaikuttavat tiedotteen mukaan Euroopan tasolla tuohon mennessä tehdyt sopimukset.

Euroopan unioni suositteli torstaina, että EU-maat avaisivat rajansa joillekin Balkanin niemimaan maille heinäkuun alusta lähtien.

Korona on runnellut Eurooppa poikkeuksellisen pahasti. Lähes puolet kaikista maailman koronaan liittyvistä kuolemista on kirjattu Euroopassa.

Tartunnan leviäminen on kuitenkin hidastunut monissa pahiten koronan kurittamissa maissa, mikä on mahdollistanut osaltaan myös koronarajoitusten höllentämisen. Korona on kohdellut Euroopassa erityisen kovasti muun muassa Espanjaa, Italiaa ja Ranskaa.

Castaner ja Le Drian vahvistivat, että Ranska aikoo myös kesäkuun 15. päivästä lähtien sallia matkustamisen Schengen-maista. Uutistoimisto AFP:n mukaan Espanjassa on voimassa yhä ulkomailta matkustamiseen liittyviä rajoituksia, joiden suhteen Ranska on luvannut toimia vastavuoroisesti.

Rajoittamattoman maiden välisen kulun mahdollistava Schengen-alue kattaa valtaosan Euroopan unionista, minkä lisäksi Schengeniin kuuluvat myös Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein.