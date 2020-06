Saksassa alkoi oikeudenkäynti poliitikon murhasta, ampumisesta syytetään äärioikeistolaista

Saksassa on alkanut poikkeuksellinen oikeudenkäynti vuoden takaisesta poliitikon murhasta. Pakolaismyönteisestä asenteestaan tunnettu Kasselin hallintopiirin johtaja Walter Lübcke ammuttiin kotonaan 2. kesäkuuta 2019.

Murhasta syytettynä on äärioikeistolainen Stephan Ernst, joka on jo kertaalleen tunnustanut teon. Toista samoissa piireissä liikkunutta, Markus H:ksi kutsuttua miestä syytetään avunannosta murhaan. Syytteen mukaan kaksikon tekoja motivoivat "rasisimi ja muukalaisvihamielisyys".

Kristillisdemokraattiseen (CDU) puolueeseen kuuluneen Lübcken tapaus on tiettävästi ensimmäinen äärioikeistolaisin motiivein tehty aktiivipoliitikon murha Saksassa toisen maailmasodan jälkeen. Oikeudenkäyntiä Frankfurtissa sävyttävät tiukat turvatoimet muun muassa mielenosoitusten varalta.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer on aiemmin todennut äärioikeistolaisuuden olevan "suurin uhka Saksan turvallisuudelle".

Lübcken perheen asianajajan mukaan päivä on omaisille raskas, mutta he haluavat olla läsnä oikeussalissa osoittamassa, että vihaa ja väkivaltaa on syytä vastustaa eikä sen edessä saa vaieta.

Oikeudenkäynti on herättänyt runsaasti kiinnostusta, ja osa sisään pyrkijöistä jonotti oikeustalon edessä koko yön. Yleisön määrää salissa on kuitenkin rajoitettu koronavirusepidemian takia. Samasta syystä salissa olevilla on ollut kasvoillaan hengityssuojaimet.

--Lähteenä mm. Hessenschau.de, AFP