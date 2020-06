Pekingin uusi tartuntarypäs voidaan saada hallintaan, uskoo suomalaisprofessori – toisen aallon tuleminen ei ole luonnonlaki

Kiinassa uudelleen ryöpsähtäneet koronavirustartunnat osoittavat, että viruksen suhteen täytyy edelleen olla valppaana, arvioi Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Hän uskoo kuitenkin, että Kiinan viranomaisilla on hyvät valmiudet saada tilanne kontrolliin.

Pääkaupunki Pekingissä on todettu muutamassa päivässä yli sata uutta virustartuntaa, jotka ovat kytköksissä pekingiläiseen Xinfadin liha- ja vihannestoriin.

Ennen tätä kaupungissa ei ollut todettu uusia tartuntoja lähes kahteen kuukauteen, ja muutenkin koronapandemian alkuperämaan virustilanne oli hyvä. Uusi tartuntarypäs on johtanut kymmenien asuinalueiden sulkemiseen ja massiiviseen asukkaiden testaamiseen.

– On selvä, että niin kauan kuin tauti lisääntyy maailmassa ja ihmiset liikkuvat, se voi tulla mihin vain. Pitää olla varautunut tällaisiin, Vapalahti sanoo.

Hän muistuttaa, että Kiinalla on nyt aivan erilaiset mahdollisuudet torjua virusta kuin silloin, kun se alkoi levitä Wuhanin kaupungissa loppuvuodesta 2019.

– Silloin ei tiedetty, mistä on kysymys, ei osattu diagnosoida, ei tiedetty miten se leviää.

WHO: Tilanne on huolestuttava

Xinfadin torilla on toukokuun lopun jälkeen käynyt ainakin 200 000 ihmistä. Maailman terveysjärjestön WHO:n edustajan mukaan tilanne on huolestuttava.

– Tällainen rypäs on huolestuttava. Se pitää tutkia ja rajata, juuri niin Kiinan viranomaiset toimivat, sanoi järjestön edustaja Mike Ryan.

Vapalahdenkin mielestä tilanne on vakava, kun kyse on tiheästi asutusta suurkaupungista, mutta lähtökohdat ovat silti selkeästi paremmat kuin aikanaan Wuhanissa. Oleellista on saada tartuntaketjut nopeasti hallintaan.

Vapalahden mielestä kiinnostavaa on se, miten virus on päässyt leviämään pekingiläistorilla. Virusta on ilmeisesti löytynyt ainakin torilla käytetyltä leikkuulaudalta.

– Vähän erikoinen klusteri, jos se on tarttunut muuten kuin ihmisten välisissä kontakteissa. Mutta tästä varmasti opitaan lisää.

Vaikuttaa myös siltä, että virus on kulkeutunut Pekingiin mahdollisesti Euroopasta.

Aaltojen määrittely on semantiikkaa

Kiinan uudet virustapaukset ovat aiheuttaneet keskustelua siitä, onko maassa alkamassa nyt koronaviruksen toinen aalto. Vapalahden mielestä on pitkälti semantiikkaa, puhutaanko toisesta aallosta.

– Miksei voida puhuakin, mutta käytännössä monissa maissa ei ole päästy ensimmäisestäkään aallosta. Niin kauan kuin maissa vähennetään kontrollitoimia, niin virus pääsee jonkin verran leviämään piilossa. Iranissa on saatu nyt tavallaan toinen epidemianousu, mutta ensimmäinenkään ei ollut kokonaan hävinnyt. Kun virus kiertää, niin tällaisia uusia tapausryväksiä pääsee syntymään, Vapalahti sanoo.

– Mutta jos vertaa helmi-maaliskuun tilanteeseen, niin useimmat maat ovat nyt varautuneet. Se ei ole mikään vääjäämätön prosessi, että vain vierestä seurataan, kun epidemia leviää, vaan meillä on paljon erilaisia työkaluja, millä sitä pystytään estämään.

Vapalahti muistuttaa, että toisesta aallosta puhuminen liittyy tyypillisesti influenssapandemioihin.

– Kyseessä on kuitenkin eri tauti. Jos epidemiamalliin laitetaan tartuttavuusluvuksi yli yksi, niin vääjäämättä saadaan siitä mallista ulos aina jonkinlainen uusi aalto. Mutta ei ole mikään luonnonlaki, että näin käy. On monia asioita, millä tähän pystytään vaikuttamaan.