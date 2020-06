Koronavirusta oli Italian suurissa kaupungeissa jo joulukuussa

Jätevesitutkimuksissa on ilmennyt, että koronavirusta on ollut kahdessa suuressa Pohjois-Italian kaupungissa jo joulukuussa, yli kaksi kuukautta ennen ensimmäisten tartuntojen löytymistä. Italian kansanterveyslaitos ISS kertoo, että viruksesta löytyi jälkiä Milanossa ja Torinossa joulukuussa otetuista näytteistä.

Italian ensimmäinen kotimainen tartunta löytyi vasta helmikuussa. Maassa on sen jälkeen kuollut yli 34 500 ihmistä covid-19-tautiin.

Laitos tutki 40 jätevesinäytettä, jotka oli kerätty loka- ja helmikuun välillä eri kaupungeissa. Loka- ja marraskuun näytteissä viruksesta ei näkynyt merkkejä.

Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Ranskassa, jossa on jälkikäteen tutkittu sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden näytteitä. Koronatartuntoja on sielläkin havaittu jo joulukuussa otetuista näytteistä. Espanjassa Barcelonassa koronavirusta on löydetty tammikuussa otetuista jätevesinäytteistä.

Jätevesianalyysiä pidetään lupaavana menetelmänä koronaviruksen leviämisen jäljittämisessä, koska monet tartunnan saaneet ovat oireettomia.

ISS suosittelee, että Italian terveysministeriö alkaa järjestelmällisesti kerätä jätevesinäytteitä, jotta uusien tartuntojen jäljille päästään nopeasti. Jäljitysmenetelmää on tarkoitus testata turistikohteissa heinäkuussa, ja koko maan laajuinen jätevesiseuranta on tarkoitus saada käyntiin syksyyn mennessä.