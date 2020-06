Oikeusministeri yrittää erottaa Trumpin liittolaisia tutkineen syyttäjän – syyttäjä kieltäytyy lähtemästä

Oikeusministeriö julkisti myöhään perjantai-iltana tiedotteen, jonka mukaan Berman olisi eroamassa ja hänen tilalleen olisi saman tien tulossa Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomission puheenjohtaja Jay Clayton, jolla ei ole minkäänlaista syyttäjäkokemusta.

Berman kuitenkin vastasi omalla tiedotteellaan, ettei ole eronnut eikä aiokaan erota ennen kuin hänen seuraajansa nimitys on vahvistettu senaatissa.

– Sain tietää lehdistötiedotteen kautta, että olisin "eroamassa" syyttäjän tehtävästä. En ole eronnut, eikä minulla ole mitään aikomusta erota tehtävästä, johon minut nimittivät New Yorkin eteläisen piirin tuomarit, Berman sanoi.

Erikoinen nimitysprosessi

Berman on ollut presidentti Donald Trumpin hampaissa pitkään, koska hän on tutkinut useiden Trumpin lähipiirin jäsenten toimia. Berman on kahden vuoden aikana nostanut syytteitä muun muassa Trumpin asianajajana toiminutta Michael Cohenia, kahta Trumpin asianajajan Rudy Giulianin yhteistyökumppania ja liikemies Jeffrey Epsteiniä vastaan. Myös Giulianin sekä Trumpin virkaanastujaiskomitean toiminta on tutkittavana.

Oikeusministeriöstä kerrottiin, että Bermanille oli tarjottu useita muita virkoja nykyisen tehtävän tilalle, mutta hän oli torjunut ne kaikki.

Bermanin erotusyritys tapahtui vain päiviä sen jälkeen, kun selvisi, että Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton väittää ensi viikolla ilmestyvässä kirjassaan, että Trump yritti puuttua Bermanin aloittamaan tutkintaan turkkilaisessa Halkbank-pankissa tehdäkseen palveluksen Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille.

Bermanin nimitti tehtäväänsä entinen oikeusministeri Jeff Sessions vuonna 2018. Trumpin hallinto ei kuitenkaan lähettänyt nimitystä senaatin vahvistettavaksi. 120 päivää myöhemmin sen virallistivat New Yorkin eteläisen piirin tuomarit.