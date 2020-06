Lääkejätti Novartis keskeyttää kokeet hydroksiklorokiinillä

Sveitsiläinen lääkejätti Novartis ilmoittaa keskeyttävänsä kliiniset kokeensa covid-19-taudin hoidossa testattavalla hydroksiklorokiinillä. Yhtiön mukaan kokeita varten ei ollut saatu riittävää määrää koehenkilöitä.

Potilaspulan takia kokeesta ei olisi saatu järkevässä ajassa relevantteja tuloksia. Lääkkeen käytössä ei todettu Novartiksen kokeissa turvallisuusongelmia, mutta sen tehosta ei myöskään voitu vetää johtopäätöksiä.

Hydroksiklorokiiniä on perinteisesti käytetty malarian hoidossa, ja sitä on kokeiltu myös koronavirustartuntojen hoidossa. Maailman terveysjärjestö WHO keskeytti kokeet lääkkeellä väliaikaisesti kuun vaihteessa, koska sen hyödyistä ei ollut näyttöä ja sivuoireista heräsi huolta.

Lääkkeen innokkaimpien puolestapuhujien joukossa on ollut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Terveysviranomaiset Yhdysvalloissa keskeyttivät silti lääkkeen käytön aiemmin kesäkuussa.