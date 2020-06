Yhdysvaltain Charlottessa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa. Asiasta kertovat ainakin paikalliset televisiokanavat WBTV ja WSOC

WBTV:n mukaan korttelijuhlissa tapahtuneessa ampumisessa haavoittui lisäksi seitsemän ihmistä, joista viidellä on viranomaisten mukaan vakavia vammoja. Heidät on viety sairaalahoitoon.

Lisäksi sairaalahoitoon on viety viisi henkilöä, joita päin on ajanut auto. He ovat saaneet poliisin mukaan lieviä vammoja.

Ketään ei ole pidätetty, mutta poliisin mukaan on todisteita siitä, että ampujia olisi ollut enemmän kuin yksi.

Charlotte sijaitsee Pohjois-Carolinan osavaltiossa.