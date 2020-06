Svenska Yle: Keväällä Euroopassa kuollut 200 000 ihmistä tavanomaista enemmän, kuolleisuuden kasvu keskittyy koronan runtelemille alueille

Euroopassa on koronakevään aikana kuollut yli 200 000 ihmistä enemmän kuin normaalisti vastaavana ajankohtana, ilmenee Svenska Ylen selvityksestä. Kuolemat eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan joillakin alueilla kuolleisuus on noussut selvästi ja toisaalla kuolleisuus on pysynyt ennallaan tai vähentynyt.