Useita ihmisiä puukotettu kuoliaaksi Glasgow'n keskustassa

Ainakin kolme ihmistä on kuollut välikohtauksessa Glasgow'ssa Skotlannissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n mukaan poliisi on ampunut epäillyn.

Paikallisen poliisin mukaan epäilty on puukottanut useita ihmisiä, joista yksi on poliisi. Poliisi lisää, että tilanne on saatu hallintaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy