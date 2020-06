WHO pyörsi puheitaan Ruotsin koronatilanteesta

Maailman terveysjärjestö WHO on pyörtänyt aiemmat puheensa Ruotsin koronavirustilanteesta. WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge kertoi torstaina, että Ruotsi lukeutuu niihin 11 Euroopan maahan, joissa koronavirustartunnat ovat merkittävässä kasvussa.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell syytti perjantaiaamuna Maailman terveysjärjestö WHO:ta datan väärintulkinnasta.

– Se on ikävä kyllä totaalinen datan väärintulkinta, Tegnell sanoi SVT:n haastattelussa.

Myöhemmin perjantaina WHO totesi, että Ruotsin lisääntynyt testaaminen heijastuu tartuntalukujen nousuun.

WHO lisää, että Ruotsin tilanteessa on muutenkin nähtävissä monia hyvin myönteisiä trendejä.

Klugen mainitsemat voimakkaan kasvun maat ovat Ruotsin lisäksi Armenia, Albania, Moldova, Pohjois-Makedonia, Azerbaidzhan, Kazakstan, Bosnia-Hertsegovina, Kirgisia, Ukraina ja Kosovo. Ruotsi poikkeaa maista sijainniltaan ja taustoiltaan melkoisesti, sillä muut maat ovat joko entisiä Neuvostoliiton osatasavaltioita tai Balkanin alueen maita.

"Ruotsin leimaaminen riskivaltioksi vakavaa"

Tegnellin mukaan WHO tulkitsi dataa väärin, koska he eivät soittaneet ja kysyneet asiaa Ruotsista.

– Olisimme voineet antaa tarkemman kuvan terveydenhuoltomme tilanteesta, Tegnell vakuutti.

Hänen mukaansa Ruotsin leimaaminen riskivaltioksi on vakavaa.

– Se on ehdottomasti (vakavaa) erityisesti tällaisissa tilanteissa, kun käydään paljon keskusteluja siitä, mihin maihin voi matkustaa ja mihin ei. Siksi tällaiset lausunnot ovat kovin onnettomia, Tegnell lisäsi.

Yli 10 miljoonan asukkaan Ruotsissa miljoonaa asukasta kohti on 523 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on tilastosivusto Worldometersin mukaan 59.

Ruotsissa todettiin perjantaina 50 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa sekä 1 247 uutta koronatartuntaa.

Ruotsin koronatilanne heijastuu myös Suomen Länsi-Pohjan alueelle, jossa lähes 50 ihmistä on altistunut koronavirukselle, alueen johtavat lääkärit tiedottivat perjantaina. Useamman tartunnan taustalla on ostosmatka Ruotsin puolelle.

Ruotsin Norrbottenin alueella on todettu viiden päivän aikana yli kaksisataa tartuntaa, ja alueen sairaaloissa on 22 koronapotilasta – saman verran kuin koko Suomessa yhteensä. Tartunnalle altistuneita on lisäksi satoja.