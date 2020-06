Intiassa on vahvistettu jo yli 500 000 koronavirustartuntaa. Asia selviää maan hallinnon lauantaina julkaisemista luvuista. Vuorokauden aikana uusia tartuntoja on vahvistettu Intiassa 18 500, mikä on uusi ennätys.

Viranomaisten mukaan koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia on todettu viimeisen vuorokauden aikana 385. Kaikkiaan koronakuolemia on ollut Intiassa tähän mennessä hieman alle 16 000. Intian koronaepidemian odotetaan olevan huipussaan vasta joidenkin viikkojen päästä. Asiantuntijoiden mukaan tautitapausten määrä voi ylittää miljoonan ennen heinäkuun loppua.