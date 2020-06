Yhdysvalloissa todettu yli 2,5 miljoonaa koronavirustartuntaa – maailmalla koronakuolemia jo noin puoli miljoonaa

Yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on kirjattu tähän mennessä yli 125 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin 12 osavaltiota on päättänyt laittaa rajoitustenhöllennyssuunnitelmiaan tauolle tai vetää helpotuksia takaisin. Syynä tähän on tartuntamäärien kasvu ympäri Yhdysvaltoja. Lukuisissa osavaltioissa on havaittu viime aikoina huomattavia piikkejä tartuntojen määrässä.

CNN:n mukaan uudet tartunnat ovat saaneet muun muassa Arizonan, Floridan, Louisianan, Nevadan, Texasin ja Washingtonin osavaltiot muuttamaan suunnitelmiaan rajoitusten poistamisesta.

Ainakin viidessä osavaltiossa ennätysmäärät tartuntoja

Uutistoimisto AFP:n mukaan Florida ilmoitti lauantaina, että edellisten 24 tunnin ajalta on varmistettu yhteensä yli 9 500 uutta tartuntaa. Kyseessä on osavaltion korkein yksittäisen vuorokauden aikana ilmoitettu uusien tartuntojen määrä. Osavaltion helpottaessa rajoituksiaan nuoret aikuiset parveilivat rannoilla ja baareissa.

Brittilehti Guardianin mukaan Floridan lisäksi myös Arizona, Nevada, Etelä-Carolina ja Georgia ovat ilmoittaneet lauantaina aiempiin tartuntamääriinsä verrattuna ennätyskorkeita yhden vuorokauden tartuntamääriä

Guardianin mukaan Texasin kuvernööri Greg Abbott kertoi lauantaina katuvansa sitä, että hän avasi osavaltion taloutta uudelleen.

– Jos voisin mennä taaksepäin ja tehdä mitä tahansa uusiksi, se olisi luultavasti ollut baarien avaamisen hidastaminen, hän kertoi Guardianin mukaan.

Abbott kertoi nähneensä rajoitusten helpottamisen jälkimainingeissa, miten nopeasti koronavirus levisi juuri baareissa.

AFP:n mukaan niin Texasissa kuin Floridassakin on ilmoitettu nyt uusista baareihin kohdistuvista rajoituksista. Kummankin osavaltion kuvernöörit ovat republikaaneja, jotka ovat vastustaneet rajoitusten pitkittymistä.

Maailmalla varmistettu yli 9,9 miljoonaa tartuntaa

Johns Hopkinsin seurannan mukaan maailmassa on kirjattu yhteensä jo lähes puoli miljoonaa koronaan liittyvää kuolemaa. Worldometer-tilastosivuston mukaan 500 000 kuolemantapauksen rajapyykki olisi jo ylitetty.

Maailmalla on varmistettu Johns Hopkinsin mukaan yli 9,9 miljoonaa koronavirustartuntaa. Worldometerin seurannan mukaan myös tartuntaluku olisi korkeampi, yli 10 miljoonaa.

Tiedot tartuntojen ja kuolemien määristä vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä. Worldometerin luvut ovat usein olleet vertailujen korkeimpia

Todelliset tartunta- ja kuolinmäärät ovat todennäköisesti tilastoituja korkeampia, sillä kaikkia tapauksia ei todenneta testein.

Eniten kuolemia Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Britanniassa

Kuolemien osalta tarkasteltuna koronan kannalta pahiten kärsineet maat ovat Yhdysvallat, Brasilia ja Britannia. Eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Venäjällä.

Toisena sekä tartuntojen että koronaan liittyvien kuolemien osalta tuleva Brasilia ilmoitti lauantaina CNN:n mukaan yhteensä 1 109 uudesta koronakuolemasta. Asiasta kertoi uutiskanavan mukaan Brasilian terveysministeriö. Koronakuolemia on kirjattu maassa yhteensä yli 57 000.

Ministeriö ilmoitti samalla yli 38 000 uudesta tartunnasta. CNN:n mukaan maassa olisi varmistettu jo yhteensä noin 1,31 miljoonaa tartuntaa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on Worldometerin mukaan kirjattu 387 koronaan liittyvää kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Brasiliassa kuolemia on miljoonaa asukasta kohden 269.

Suomessa vastaava suhdeluku on 59.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.