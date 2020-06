Yhdysvallat kiistää Trumpin tienneen Venäjän väitetyistä tappopalkkioista Afganistanissa – Venäjän kerrotaan maksaneen Talebaniin yhdistetyille sisseille palkkioita, jotta nämä tappaisivat yhdysvaltalaissotilaita

Valkoinen talo kielsi lauantaina, että Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille olisi kerrottu aiemmin keväällä siitä, että Venäjä olisi mahdollisesti tarjonnut tappopalkkioita sisseille Afganistanissa.

Tapporahoista kertoi alkujaan perjantaina New York Times. Yhdysvaltalaislehden mukaan Venäjä on tarjonnut Afganistanissa Taleban-liikkeeseen yhdistetyille aseistautuneille ryhmittymille salaisia palkkioita, jos sissitaistelijat onnistuvat tappamaan yhdysvaltalaissotilaita.

Palkkioiden on väitetty toimineen kannustimina, jotta sissit kohdistaisivat iskujaan Yhdysvaltain joukkoihin. Samaan aikaan Trumpin on ollut määrä vetää Yhdysvaltain joukot Afganistanista ja saada vihdoin päätös pitkälle konfliktille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

New York Times viittasi jutussaan nimeämättä jääneisiin viranomaislähteisiin, joiden mukaan Trumpille olisi kerrottu tiedustelulöydöksistä maaliskuussa. Lähteiden mukaan Trump ei olisi kuitenkaan päättänyt, miten reagoida asiaan.

Trumpin tiedottajan Kayleigh McEnanyn mukaan presidenttiä tai varapresidenttiä ei ollut kumpaakaan briiffattu väitettyihin tappopalkkioihin liittyvistä tiedustelutiedoista.

Tiedustelupäällikkö kiistää Trumpille kerrotun asiasta

McEnanyn mukaan hänen lausuntonsa ottaa kantaa New York Timesin jutun epätarkkuuteen, ei niinkään väitettyyn tiedustelumateriaaliin. Valkoinen talo ei siis kiistänyt tappopalkkioita, vaan sen, että presidentille olisi kerrottu niistä.

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja John Ratcliffe kertoi myöhään lauantaina paikallista aikaa Twitterissä vahvistavansa omalta osaltaan, ettei Trumpia ole briiffattu asiasta.

Ratcliffe kertoo varmistaneensa, ettei presidentille tai varapresidentille ollut koskaan kerrottu mistään asiaan liittyvistä tiedustelutiedoista, vaikka New York Timesin jutussa niin väitetään tehdyn.

– Tätä asiaa aiemmin tänään käsitellyt Valkoisen talon lausunto, joka kiisti tämänkaltaisen briiffauksen tapahtuneen, oli paikkansapitävä. New York Timesin raportointi ja kaikki muut myöhemmät uutisraportit tällaisesta briiffauksesta ovat virheellisiä, Ratcliffe sanoi tviitissä.

Taleban on kiistänyt väitteet, Venäjä julisti valeuutisiksi

Ääriliike Taleban on kiistänyt lehden julkaisemat tiedot. Se painotti olevansa sitoutunut rauhansopimukseen, jonka se allekirjoitti Yhdysvaltain kanssa helmikuussa. Tuolloin osapuolet sopivat muun muassa siitä, että kaikki ulkomaiset joukot vedettäisiin pois Afganistanista ensi vuoteen mennessä.

Liikkeen mukaan valtaosa yhdysvaltalaisjoukkojen kuolemista liittyy kotitekoisiin räjähteisiin.

Taleban myös painotti tiedotteessa, ettei ole velkaa yhdellekään tiedusteluelimelle tai vieraalle vallalle. Talebanin on uskottu saaneen vuosikausien ajan tukea Pakistanin tiedustelupalvelulta.

Taleban kiisti lausunnossaan Yhdysvaltain aiemmat syytteet, joiden mukaan se olisi saanut aseita Venäjältä. Talebanin mukaan se on käyttänyt vain niitä aseita ja työkaluja, jotka ovat olleet jo Afganistanissa tai joita se on ottanut haltuunsa vastustajiltaan taisteluiden myötä.

Myös Venäjä on kiistänyt tapporahaväitteet. Venäjän Washingtonissa sijaitseva suurlähetystö tviittasi New York Timesin jutun "perättömien ja nimettömien syytösten" johtaneen siihen, että Venäjän Washingtonin ja Lontoon suurlähetystöjen työntekijöiden henkeä on uhattu.

– Lopettakaa hengen uhkaamiseen yllyttävien #valeuutisten tuottaminen @nytimes, suurlähetystö lisäsi myöhemmässä tviitissään.

Venäjällä ongelmallinen historia Afganistanissa

Venäjällä on ongelmallinen historia Afganistanissa. Viimeisinä vuosinaan Neuvostoliitto oli jumiutunut sotimaan maassa, jossa se taisteli islamistisissejä vastaan. Tuolloin sissejä tuki Yhdysvallat

New York Timesin mukaan on olemassa erilaisia teorioita siitä, miksi Venäjä olisi tukenut Talebanin iskuja. Yksi näistä on halu pitää Yhdysvallat kiinni kuormittavassa sodassaan.

Lehden mukaan Venäjä saattaa myös haluta kostaa Yhdysvalloille, koska se on tappanut venäläisiä palkkasotilaita Syyriassa. Venäjän hallinto tulee Syyriassa presidentti Bashar al-Assadia.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.