Lukuisat maat kehottavat Kiinaa harkitsemaan uudelleen Hongkongin vapauksia heikentävää lakia

27 maata vetosi yhteisessä lausunnossa Kiinaa harkitsemaan turvallisuuslakia uudelleen.

Laki heikentää Hongkongin vapauksia, sanoivat maat yhteisessä lausunnossaan YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa tiistaina. Lausunnon allekirjoittajien mukaan uudella lailla on selviä seurauksia hongkongilaisten ihmisoikeuksille.

Allekirjoittajiin kuuluvat muun muassa Britannia, Ranska, Saksa ja Japani.

Hongkongin entinen isäntämaa Britannia aikoo tutkia tarkkaan, onko lakiteksti ristiriidassa Britannian ja Kiinan yhteisen julistuksen kanssa. Britannia on etukäteen ilmoittanut voivansa tarjota Britannian kansalaisuutta miljoonille hongkongilaisille.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ulkoministeri Dominic Raab antaa aiheesta lausunnon Britannian parlamentille keskiviikkona.

Kun Hongkong siirtyi Britannialta Kiinan hallintaan tasan 23 vuotta sitten vuonna 1997, luotiin yksi maa, kaksi järjestelmää -periaate, joka on taannut Hongkongille emämaata laajemmat kansalaisvapaudet 50 vuodeksi. Turvallisuuslaki murentaa tätä pohjaa.

Käänteentekevää lakiprosessissa oli se, että laki nuijittiin voimaan Kiinasta käsin. Aiemmin Hongkongin erityishallintoalueen on ollut määrä säätää laista itse.

Hongkongissa voimistunut demokratialiike on saanut Kiinan runnomaan lakia läpi entistä kovemmin ottein. Kiina on ilmaissut, että turvallisuuslain on määrä palauttaa rauha erityishallintoalueelle.