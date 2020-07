Venäläiset äänestävät perustuslakimuutoksista koronapandemian keskellä – tänään todettu yli 6 000 uutta tartuntaa

Venäläiset äänestävät tänään viimeistä päivää kansanäänestyksessä perustuslakimuutoksesta, joka mahdollistaisi maan nykyisen presidentin Vladimir Putinin asettumisen uudelleen ehdolle presidentinvaaleissa 2024. Venäjän nykyisen perustuslain mukaan sama ihminen voi olla presidenttinä vain kaksi peräkkäistä kautta.

Viime torstaina alkanut ennakkoäänestys päättyy tänään varsinaiseen äänestyspäivään. Tulokset on määrä julkaista Suomen aikaa iltayhdeksältä, kun vaalihuoneistot sulkeutuvat. Venäläisuutistoimisto Ria Novostin mukaan äänestysaktiivisuus olisi ollut puoliltapäivin noin 50 prosentin luokkaa.

Vaikka Putinin kannatus on kyselyissä yhä korkealla, presidentin suosio on ollut laskussa viime kuukausina.

Muutokset perustuslakiin on jo hyväksytty Venäjän parlamentissa ja perustuslakituomioistuimessa, joten äänestys on teknisesti pelkkä muodollisuus.

Presidentin valtaoikeuksien lisäksi lakiuudistuspakettiin kuuluu myös esimerkiksi minimieläkkeen uudistaminen, avioliiton määrittely miehen ja naisen väliseksi ja kohta, joka määrittää Venäjän lain menevän kansanvälisten sopimusten ylitse. Kampanjoinnissa onkin osittain pyritty häivyttämään Putinin valtaoikeuksien laajentamista koskeva osuus.

Putin lupasi vakautta venäläisille

Putin itse puhui tänään televisiossa venäläisille ja sanoi, että perustuslakimuutos toisi maahan vakautta.

Putin ei ole kertonut, aikooko hän varmasti asettua uudelleen ehdolle vuonna 2024, mutta ei ole sulkenut vaihtoehtoa pois. Asiantuntijat ovatkin pohtineet, toivooko Putin lakimuutoksella vain hillitsevänsä Venäjän eliitin sisäisiä valtataisteluita ennen vallasta poistumistaan vai aikooko hän jatkaa presidenttinä vielä useita vuosia.

Venäjän televisiokanavat kuvasivat Putinia myös äänestämässä ilman maskeja tai muita suojavarusteita. Yleisesti äänestyspaikoilla on pyritty huomioimaan koronatilanne, ja esimerkiksi vaalivirkailijat ovat pukeutuneet kasvomaskeihin.

Äänestäjille tarjotaan keppiä ja porkkanaa

Niin Venäjän oppositio kuin kansalaisaktivistitkin ovat kritisoineet äänestyksen olevan altis vaalivilpille.

Vaaleja tarkkailevan Golos-verkoston varapuheenjohtaja Grigori Melkoniants on kertonut, että järjestö on saanut ennätyksellisen paljon valituksia ihmisiltä, jotka kertovat kokeneensa painostusta kansanäänestyksessä.

Moscow Times -lehden mukaan äänestysaktiviisuutta on pyritty kasvattamaan lukuisin eri keinoin. Tämä päivä on julistettu Venäjällä vapaaksi, ja osalle äänestäjistä on tarjottu erilaisia arpajaispalkintoja äänestämisestä.

Koronapandemia jatkaa leviämistään

Äänestys piti alun perin järjestää jo huhtikuussa, mutta sitä siirrettiin koronaviruksen vuoksi.

Äänestys järjestetään keskellä koronaviruspandemiaa. Venäjällä on tänään todettu yli 6 500 uutta tartuntaa, kertoo Moscow Times -lehti.

Yhteensä noin 144 miljoonan asukkaan maassa on todettu yli 654 000 tartuntaa.

Maassa on kuollut virukseen yli 9 000 ihmistä, mutta osa asiantuntijoista on arvioinut, että luku on todellisuudessa paljon suurempi eikä kaikkia koronaan liittyviä kuolemantapauksia listattaisi koronaviruksesta aiheutuneiksi.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.