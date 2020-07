Brasilia ylitti 60 000 koronakuoleman rajan

Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on Brasiliassa tilastoitu nyt yli 60 000, maan terveysministeriö kertoo. Viimeisen vuorokauden aikana kuolemia on rekisteröity noin tuhat. Brasiliassa on Yhdysvaltojen jälkeen eniten sekä vahvistettuja koronatartuntoja että tautiin liittyviä kuolemia maailmassa.

Worldometer-tilastosivuston mukaan Brasiliassa on kuollut koronavirukseen 285 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 59. Johns Hopkins -yliopiston mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on kaikkiaan maailmassa nyt yli 514 000.