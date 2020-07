Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump moittii New Yorkin kaupungin suunnitelmaa maalata Black Lives Matter -teksti keskeiselle Fifth Avenue -kauppakadulle.

Black Lives Matter -teksti on noussut Yhdysvaloissa toista kuukautta jatkuvien rasismin ja poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten tunnukseksi. Trump kutsui tekstiä Twitterissä "vihan symboliksi". Tviitistä ovat uutisoineet useat yhdysvaltalaismediat.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi uutiskanava MSNBC:lle aiemmin keskiviikkona paikallista aikaa, että teksti on määrä maalata Fifth Avenuella sijaitsevan Trumpin rakennuttaman Trump Towerin edustalle lähipäivinä.

