Satoja norsuja kuollut Botswanassa – kuolinsyystä ei mitään käsitystä

Botswanan Okavangojoen suistossa on viime viikkojen aikana löydetty liki 400 kuollutta norsua, kertoo maan kansallispuistovirasto. Eläinten kuolinsyy on toistaiseksi tuntematon.

Viraston johtaja Cyril Taolon mukaan salametsästäjiä ei epäillä, koska kuolleiden norsujen syöksyhampaat ovat olleet tallella. Myös pernarutto on voitu sulkea pois.

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Botswanassa elää enemmän norsuja kuin missään muualla maailmassa, arviolta 130 000.

Ensimmäiset norsukuolemat todettiin toukokuussa, kun viranomaiset löysivät 12 kuollutta norsua kahden kylän alueella maan luoteisosassa. Norsujen suojelun puolesta työskentelevä hyväntekeväisyysjärjestö Elephants Without Borders (EWB) on kerännyt tietoja kaikkiaan 365 kuolleesta norsusta.

EWB epäilee, että norsuja on kuollut alueella noin kolmen kuukauden ajan. Kuolleiden eläinten joukossa on kaikenikäisiä norsuja, ja sekä uroksia että naaraita. Järjestön mukaan norsuja saattaa lähiaikoina kuolla lisää. Monet alueen elävistä norsuista ovat olleet huonossa kunnossa, nälkiintyneitä ja apaattisia. Osalla on vaikeuksia liikkua.

– Yksi norsu löydettiin kävelemästä ympyrää, kyvyttömänä muuttamaan kulkusuuntaansa, vaikka muut lauman norsut yrittivät auttaa sitä, järjestö kirjoittaa raportissaan.

Guardianin mukaan liikkumisvaikeudet saattavat viitata jonkinlaiseen hermostolliseen häiriöön, mutta syistä ei ole tietoa.

Näytteitä kuolleista norsuista on lähetetty Etelä-Afrikkaan, Zimbabween ja Kanadaan testattaviksi.