Kilpailevat palestiinalaisryhmät Fatah ja Hamas lupaavat kamppailla yhdessä Israelin alueliitoksia vastaan

Perinteisesti eripuraiset palestiinalaisryhmät Fatah ja Hamas ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä yhdessä kampanjoimaan Israelin alueliitossuunnitelmia vastaan. Järjestöt ilmoittivat suunnitelmastaan harvinaisessa yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

– Panemme toimeen kaikki tarvittavat toimet varmistaaksemme kansallisen yhtenäisyyden liitoksia vastaan. Tänään puhumme yhdellä äänellä, sanoi Fatahin johdon jäsen Jibril Rajub.

Fatah, joka hallitsee Ramallahissa toimivaa palestiinalaishallintoa, ja islamistinen Hamas, joka hallitsee Gazaa, ovat olleet eri linjoilla monista asioista yli vuosikymmenen ajan.

Suunnitellut alueliitokset ovat osa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelmaa. Suunnitelma sallisi Israelin liittää itseensä noin 30 prosenttia miehitetystä Länsirannasta, myös juutalaissiirtokuntia, jotka on maailmalla laajasti tuomittu laittomiksi.

Yhtenäisyyttä tuskin on luvassa

Palestiinalaiskysymystä pitkään seurannut analyytikko Ghassan Khatib epäili kuitenkin, ettei julistus ei tuo mukanaan laajempaa yhteistyötä ryhmien välillä.

– En usko, että tästä syntyy yhtenäisyyttä. Ne (Fatah ja Hamas) esiintyvät yhdessä ja ovat samaa mieltä asian tärkeydestä ja tarpeesta tehdä yhteistyötä, mutta en usko, että asia etenee sen pitemmälle, hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Pääministeri Benjamin Netanjahun keskustaoikeistolainen hallitus oli asettanut heinäkuun 1. päivän tavoitteeksi, jolloin se voisi alkaa panna toimeen Trumpin liitossuunnitelmia. Israel ei kuitenkaan ryhtynyt vielä keskiviikkona mihinkään toimiin asiassa. Netanjahu ilmoitti, että neuvottelut Yhdysvaltojen edustajien kanssa jatkuvat. Hän ei asettanut uutta aikataulua tuleville toimille.

Israelin puolustusministeri Benny Gantz on sanonut, että Länsirannan mahdollisten alueliitosten on odotettava, kunnes koronaviruskriisi on hallinnassa.