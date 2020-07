Bolsonaro haluaa vesittää Brasilian tuoreen kasvomaskilain veto-oikeuksin – maassa on toiseksi eniten koronatartuntoja maailmassa

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro pyrki perjantaina vesittämään maan tuoreen kasvomaskilain. Koko Brasiliaa koskeva laki vaatii kansalaisia käyttämään kasvomaskeja julkisilla paikoilla ollessaan.

Kasvomaskeja julkisesti karsastava Bolsonaro käytti veto-oikeuttaan poistaakseen laista artikloja, jotka velvoittavat ihmisiä käyttämään maskeja kaupoissa ja kirkoissa.

Kasvojen suojaaminen on jo ollut pakollista useissa osavaltioissa, kuten Sao Paulossa ja Rio de Janeirossa. Tuore laki oli kuitenkin ensimmäinen kansalliselle tasolle määrätty maskipakko.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yksi alkuperäisistä artikloista edellytti, että maskeja tulee käyttää muun muassa kaupallisissa ja teollisissa tiloissa, uskonnollisissa rakennuksissa, opetuskiinteistöissä sekä suljetuissa tiloissa, joissa kokoontuu ihmisiä.

Bolsonaro väitti edellä mainitun artiklan olevan perustuslain vastainen. Hän viittasi artiklassa mainittuihin suljettuihin tiloihin ja sanoi, että kyseinen kohta voisi häväistä kodin ajatuksen.

Edustajainhuoneen mukaan lauseke viittasi tiloihin, jotka ovat avoimia yleisölle. Lakiin kirjattu kohta ei viitannut heidän mukaansa koteihin, joilla on perustuslaillinen suoja.

Kongressi voi kumota muutokset

Bolsonaro käytti veto-oikeuttaan myös kumoamaan artiklan, joka vaatii kauppoja ja yrityksiä tarjoamaan henkilökunnalleen kasvomaskeja. Lisäksi hän kumosi muun muassa lausekkeen, joka vaati viranomaisia jakamaan maskeja taloudellisesti heikossa asemassa oleville.

Kongressin täytyy nyt tarkastella presidentin veto-oikeuden käyttöä maskilain osalta ja päättää, pidetäänkö presidentin tekemät muutokset voimassa vai kumotaanko ne.

Tiistaina brasilialaistuomari kumosi oikeuden päätöksen, joka oli vaatinut Bolsonaroa pitämään kasvomaskia julkisilla paikoilla. Tuomarin mukaan oikeuden ratkaisu oli turha, sillä maskin käyttö oli jo pakollista pääkaupunki Brasiliassa.

Bolsonaro on vähätellyt koronaa ja sen aiheuttamia riskejä aivan epidemian alkamisesta lähtien. Hän on myös uhmannut toistamiseen turvavälejä ja rajoituksia.

Lähes 62 000 koronakuolemaa

Brasilia on koronan toiseksi pahiten runtelema maa koko maailmassa. Koronatilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa on kirjattu lähes 62 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Tartuntoja Brasiliassa on varmistettu lähes 1,5 miljoonaa.

Worldometer-tilastosivuston mukaan Brasiliassa on ollut väkilukuun suhteutettuna noin 300 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Tartuntoja maassa on miljoonaa asukasta kohden noin 7 240.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 59 ja 1 307.

Brasiliaa enemmän koronakuolemia ja -tartuntoja on vain Yhdysvalloissa, jossa on Johns Hopkinsin mukaan varmistettu lähes 2,8 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu noin 130 000 koronaan liittyvää kuolemaa.