Biden lupaa liittää Yhdysvallat takaisin WHO:hon, jos hänet valitaan presidentiksi

Demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden kertoi peruvansa istuvan presidentin Donald Trumpin päätöksen vetäytyä Maailman terveysjärjestö WHO:sta, jos hänet valitaan presidentiksi marraskuun vaaleissa.

– Amerikkalaiset ovat paremmin turvassa silloin, kun Amerikka sitoutuu vahvistamaan globaalia terveyttä. Ensimmäisenä päivänäni presidenttinä aion liittää maamme takaisin WHO:hon ja palauttaa johtajuutemme maailmanlaajuisesti, Biden kirjoitti Twitterissä.

Eilen kerrottiin, että Yhdysvallat vahvisti virallisesti vetäytyvänsä WHO:sta. Yhdysvallat ilmoitti YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille, että maa lähtee WHO:sta 6. heinäkuuta 2021.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kommentoi uutista yhden sanan tviitillä: "Yhdessä!". Sen yhteydessä hän jakoi linkin juttuun, jossa yhdysvaltalaiset terveysasiantuntijat keskustelevat siitä, miten kansainvälisestä järjestöstä poistuminen voi haitata tulevien pandemioiden estämistä.

Yhdysvallat on WHO:n suurin rahoittaja 400 miljoonalla dollarilla eli noin 355 miljoonalla eurolla vuosittain.

Trump: Olemme hyvässä tilanteessa

Trump on syyttänyt WHO:ta liian läheisistä suhteista Kiinaan, jota Trump taas syyttää koronaviruspandemiasta. Trumpin mukaan WHO on Kiinan talutusnuorassa eikä tehnyt tarpeeksi pandemian ehkäisemiseksi.

Joidenkin arvostelijoiden mielestä Trump pyrkii WHO:n kritiikillä kääntämään huomion pois siitä, miten hän itse on hoitanut pandemiaa Yhdysvalloissa.

Paikallista aikaa maanantaina Yhdysvaltain johtava tartuntatauti-asiantuntija Anthony Fauci sanoi maan olevan edelleen "polviaan myöten" ensimmäisessä koronavirusaallossa ja tilanteen olevan huono. Trump sanoi tiistaina olevansa eri mieltä Faucin kanssa.

– Minusta olemme hyvässä tilanteessa. Olen eri mieltä hänen kanssaan, Trump sanoi tv-haastattelussa.

Yhdysvalloissa on vahvistettu lähes kolme miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 131 000 koronavirukseen liitettyä kuolemaa. Tartuntoja ja kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa määrällisesti eniten koko maailmassa.

Yhdysvalloissa todettiin varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa uusi päiväkohtainen ennätys uusissa tartunnoissa, kun vuorokauden aikana vahvistettiin 60 209 uutta tartuntaa.