Serbiassa tuhannet osoittivat mieltään hallinnon koronatoimia vastaan – poliisi ampui kyynelkaasua, kymmenet loukkaantuivat

Serbiassa poliisi on ampunut kyynelkaasua mielenosoitusten yhteydessä. Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana maan pääkaupunkiin Belgradiin osoittamaan mieltä maan koronatoimia vastaan.

Ainakin 60 ihmistä on loukkaantunut yhteenotoissa, poliisi kertoi keskiviikkona uutistoimisto AFP:n mukaan. Suurin osa heistä on poliiseja. Lisäksi ainakin 20 ihmistä on pidätetty.

Mielenosoittajat ovat olleet tulistuneita tulevalle viikonlopulle suunnitellun ulkonaliikkumiskiellon vuoksi. Serbia poisti aiempia koronarajoituksiaan kaksi kuukautta sitten, mutta nyt maassa on jälleen havaittu tartuntapiikkejä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Paikallaolijat kertoivat uutiskanava N1:n toimittajalle, että presidentin ilmoitus tulevasta liikkumisrajoituksesta oli provosoinut heitä. Heidän mukaansa rajoitukset eivät niinkään haittaa heitä. Sen sijaan heitä riepoi se, että viranomaiset olivat valehdelleet heille ja antaneet luvan vaalien, urheilutapahtumien ja juhlien järjestämiselle.

Mielenosoittajat vaativat muun muassa maan presidentin Aleksandar Vucicin eroa. Hallinnon kriitikot ovat syyttäneet hänen kiirehtineen rajoitusten poistamisen kanssa. Rajoituksia poistettiin kiireen vilkkaa ennen kesäkuun 21. päivänä järjestettyjä vaaleja, jotka Vucicin puolue voitti.

Vaaleihin johtaneiden viikkojen aikana Serbiassa ei ollut voimassa juuri mitään koronarajoituksia ja urheilutapahtumissa oli tuhansia katsojia.

Poliisi ja protestoijat ottivat tiistaina yhteen sen jälkeen, kun ryhmä mielenosoittajia oli rynnistänyt maan parlamenttirakennukselle.

Mielenosoittajat sytyttivät myös hätäsoihtuja, ja heidän näytettiin paikallisessa televisiossa heitelleen poliisia kivillä.

Serbian pääministeri Ana Brnabic tuomitsi parlamenttirakennukseen kohdistuneen "väkivaltaisen hyökkäyksen", joka ajoittui hänen mielestään hetkeen, jolloin maan terveydenhuoltojärjestelmä on kovalla koetuksella. Asiasta kertoi paikallinen yleisradio RTS.

Hallitus asettanut uusia rajoituksia

Viikonlopulle kaavailtu ulkonaliikkumiskielto kestää Vucicin mukaan perjantaista maanantaihin.

Vucic ilmoitti tulevasta ulkonaliikkumiskiellosta aiemmin tiistai-iltana. Serbiassa oli tätä ennen kirjattu tähän mennessä korkein päiväkohtainen koronakuolemien määrä, eli 13 uutta koronaan liittyvää kuolemaa.

Edellisten kahden viikon aikana päivittäisten tartuntojen määrä on noussut merkittävästi, ja uusia tartuntoja varmistuu säännöllisesti yli 300 vuorokaudessa.

Viime viikolla maan hallitus asetti uusia rajoituksia lukuisiin kaupunkeihin ja kyliin, jotka ovat muodostuneet tartuntakeskittymiksi. Rajoituksia asetettiin myös Belgradiin, jossa kasvomaskien käyttäminen sisätiloissa tehtiin pakolliseksi.

Pääkaupungin sairaaloita on myös pyhitetty koronan hoitoa varten ja paikalliselle urheiluareenalle on avattu uudelleen kenttäsairaala.

Paikallisen median mukaan tilanne on ollut erityisen vakava maan lounaisosassa sijaitsevassa Novi Pazarin kaupungissa. Kaupungin sairaaloiden kerrotaan olevan ääriään myöten täynnä potilaita ja niistä kerrotaan puuttuvan tarvikkeita.

Yli 16 700 tartuntaa ja 330 kuolemaa

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Serbiassa on varmistettu tähän mennessä yli 16 700 koronatartuntaa. Maassa on lisäksi kirjattu 330 koronaan liittyvää kuolemaa.

Väkilukuun suhteutettuna Serbiassa on miljoonaa asukasta kohden kirjattu 1 914 koronatartuntaa ja 38 koronaan liittyvää kuolemaa. Asia selviää Worldometer-tarkkailusivuston seurannasta.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 311 ja 59.

Paikallinen tutkivan journalismin verkosto BIRN on syyttänyt viranomaisia todellisten lukujen salaamisesta. Serbian hallitus on kiistänyt syytökset.

Balkanin maissa on havaittu viime aikoina kasvua tartuntojen määrässä, vaikka maat onnistuivat alkujaan saamaan koronatilanteensa hallintaan.

Maanantaina Serbian naapurimaa Kosovo asetti uudelleen yölliset ulkonaliikkumiskiellot pääkaupunki Pristinaan ja kolmeen muuhun kaupunkiin.